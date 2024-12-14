Hakkındaki azil önergesi kabul edilen Güney Kore Devlet Başkanı: Pervasız siyasetten kaçının

Güney Kore'de sıkıyönetim kararının ardından mecliste azledilmesine yönelik önerge kabul edilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "tüm eleştirileri dikkate alarak sonuna kadar elinden geleni" yapacağını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Meclis'e sunulan önergenin kabul edilmesinin ardından Devlet Başkanı Yoon açıklamada bulundu.

"Aldığım tüm eleştiri ve destekleri dikkate alarak sonuna kadar halkım için elimden geleni yapacağım" diyen Yoon, siyasi topluma "pervasız siyasetten kaçınma" çağrısında bulundu.

Yoon, ayrıca, "şimdilik ara veriyor olsa da, son iki buçuk yıldır halkla birlikte geleceğe yönelik yolculuğunun durmayacağını" söyledi.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Yoon'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Meclise sundukları yeni önerge bugün oylanarak kabul edildi.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.