Hakkındaki iddiaların ardından AKP'li Mücahit Birinci'den ilk açıklama

AKP'li Mücahit Birinci, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Birinci, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel...



Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) August 14, 2025

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı. Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.

Açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin soruşturma başlattı.