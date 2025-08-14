Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakkındaki iddiaların ardından AKP'li Mücahit Birinci'den ilk açıklama

AKP'li Mücahit Birinci, CHP lideri Özgür Özel'in iddialarına yönelik "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" diye yanıt verdi. Özel'in açıklamalarının ardından Birinci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Güncel
  • 14.08.2025 13:04
  • Giriş: 14.08.2025 13:04
  • Güncelleme: 14.08.2025 13:20
Kaynak: Haber Merkezi
Hakkındaki iddiaların ardından AKP'li Mücahit Birinci'den ilk açıklama

AKP'li Mücahit Birinci, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Birinci, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim @eczozgurozel... Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı. Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.

Açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin soruşturma başlattı.

Özgür Özel Mücahit Birinci dosyasını açıkladı: Belge paylaştı
BirGün'e Abone Ol