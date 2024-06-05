Hakkındaki iddiaların ardından Fetullah Gülen’den yeni fotoğraf

ABD tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine yönelik iddiaların ardından Fetullahçı yapının lideri Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı yayınlandı.

Fetullahçı yapının lideri Fetullah Gülen'in "ABD tarafından Türkiye'ye iade edildiğine" yönelik iddialar dün gazeteci Müyesser Yıldız tarafından dile getirildi.

Ancak güvenlik kaynakları, söz konusu iddiaları yalanladı.

İddiaların ardından Fetullahçı yapı tarafından yönetilen Herkul isimli sosyal medya hesabı, Gülen'in son halini gösterdiği iddiasıyla daha önce paylaşılmamış bir fotoğrafı yayınladı.

Öte yandan Gülen'in iade edildiğine yönelik iddialar TBMM Dışişleri Komisyonunda da gündeme geldi.

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, komisyon başkanı Fuat Oktay'dan konuya açıklık getirmesini istedi.

Fuat Oktay, "Bende bilgi yok yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir" dedi. Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay “Bizde de bilgi bulunmuyor efendim” şeklinde yanıt verdi.