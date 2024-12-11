Hakkını arayana ambulans da yok

Emek Servisi

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasından sendikalı oldukları için atılan 146 işçi direnişleri 5'inci ayına yaklaştı. İşçiler, Ankara'ya yürüyebilmek için 5 gündür polis ablukasını kırmaya çalışıyor. Çatalca Adliyesi önünde soğuk havaya rağmen direnişlerini sürdüren işçilerin başlattığı açlık grevi devam ediyor. Açlık grevi ve polis müdahaleleri nedeniyle kimi işçiler fenalaşırken polis alana ambulans dahi geçmesine izin vermedi.

Açlık grevi nedeniyle fenalaşanlara ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.

(Fotoğraf: ANKA)

İşçiler, giydikleri kefenle bekleyişini sürdürürken çevik kuvvet ekipleri de adliye çevresini barikatlarla kapattı. Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, işçilerle birlikte alanda açıklama yaptı. Fenalaşan işçileri almaya gelen ambulansların geçişine izin verilmemesi üzerine yaşanan gerginlik üzerine konuşan ve polisin tutumunu eleştiren Durdu, “İlaç kullanan arkadaşlarımızın olduğu ortamda bu emniyet mensupları, en temel hakkı olan grevdeki işçilerin sağlık hakkını bile elinden alarak ve bu işçilerin, şuradan çağırdığımız ambulansların bile buraya gelip işçileri kontrol etmesine, hastaneye götürmesine bile izin vermiyor. Tuzun koktuğu bir yerdeyiz." dedi.

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

İşçiler adına konuşan Durdu Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek "Bizim tek istediğimiz, Anayasanın bize verdiği insanca çalışmak istiyoruz. Biz sendikal haklarımızı istiyoruz. Bizi bu hâle getirenler bir kraliyet ailesine, Ürdünlü şirkete sözünü geçiremiyor mu? Çalışma Bakanı, sen kimsin? ‘Ey Ürdünlü şirket, benim insanlarımı nasıl sefalete, nasıl açlığa mahkûm edecek’ diyecek kadar gücün yok mu? Sen 146 tane Polonez işçisinin hakkını savunamayan Çalışma Bakanı olarak tarihe geçtin. Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinin, işçilerin Çalışma Bakanı değilsin. Sen patronların bakanısın. Sen Ürdünlü kraliyet ailesinin bakanısın" ifadelerini kullandı.