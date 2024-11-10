Hakkını arayanın yolu Başkent’e uğruyor

EMEK SERVİSİ

memleketin dört bir yanından, her işkolunda hak arayanlar Ankara'da bir araya geliyor. Aylardır pek çok işkolundan, farklı kentlerden yola dökülen işçiler, emekliler, hak gasbına uğrayanlar iktidara seslerini Başkent'ten duyurmaya çalışıyor.

İktidarın emek düşmanı politikalarına karşı emekçiler ayakta. Her fırsatta sermayenin taleplerini dinleyen ve istekleri yerine getirmek için harekete geçen iktidar ise hak arayanlarla diyalog kurmamakta ısrarcı.

Emekçi ve emekliler, baskı ve tehditlere rağmen Başkent'te ses yükseltmekten vazgeçmiyor.

Önceki gün Afyon'da Bolvadin Devlet Hastanesi inşaatında çalışan Yapı Yol-İş'te örgütlü işçiler, 5 aylık maaşlarınının ödenmemesi nedeniyle direnişlerini Ankara'ya taşıdı. Afyon'da 10 gündür şantiyede direnen işçilerin bir kısmı, Ankara'da nöbet başlattı. Sağlık Bakanlığı'na ait hastanede Bayındırlar Yapı'ya bağlı çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen ücretleri için ses yükseltti. İşçilerin, patronun Ankara'daki binası önündeki nöbetleri sürüyor.

Meclis'teki patrona, Çalışma Bakanlığı'na ve iktidara seslerini duyurmak için direnişlerini Ankara'ya taşıyan bir diğer işkolu de maden işçileriydi. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu'na ait, Manisa Soma'da bulunan Fernas Madencilikte çalışan işçileri 52 gün boyunca hak mücadelesi verdi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda örgütlü işçiler de gasbedilen sendikal hakları ve alınmayan önlemler ile düşük ücretlere karşı Soma'dan Ankara'ya yürüdü. Ankara'da oturma ve açlık eylemleri yapan, gözaltı ve polis şiddetine rağmen süren direniş, kazanımla sonuçlandı.

Yalnızca inşaat ve maden işçilerinin değil, tekstil işçilerinin de hak arayışı için yolu Ankara'dan geçti. Antep'te bulunan Akcanlar Tekstil'de çalışan ve Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlü işçiler, pazar tatilini gasp eden 7’li çalışma sistemine, insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücretlere itiraz ederek sendikalı olmuş ve toplu halde işten atılmıştı. Ağustos ayında başlayan direnişlerini Eylül ayında Ankara'ya taşıyan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürdü. 36 gün süren fiili direniş sona erse de mücadele devam ediyor.

MİTİNGLERİN DE ADRESİ

Başkent, pek çok miting için de buluşma noktası olmaya devam ediyor. Son olarak 2 Kasım'da kentteki Sakarya Meydanı'nda Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler bir araya geldi. Emekliler, 27 Ekim'de 5 koldan başlattıkları yürüyüşlerini, Büyük Ankara Mitingi ile sonlandırdı. Tüm Emeklilerin Sendikası ile yürüyen emekliler, emeklilik sistemindeki sorunlar ve açlık sınırının altındaki sefalet ücretlerine karşı "Evi ısıtamazsak sokağı ısıtacağız" dedi. Emekliler, Ankara'da buluşarak iktidarın kendilerini "bütçeye yük" olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Emekliler, acilen seyyanen zam istedi, bir arada taleplerini haykırdı.

Daha önce de Türk-İş, "Zordayız, Geçinemiyoruz" diyerek 20 Ekim'de Ankara'da miting düzenlemişti. Türk-İş'e bağlı sendikalarda örgütlü yüz bini aşkın işçi, adil vergi ile insanca yaşama ve çalışma koşulları talepleriyle yürüdü. Yüz binlerce işçi, iktidarın emek düşmanı politikalarını protesto ederken hem hükümete, hem de Türk-İş yönetimine istifa çağrısı yaptı.

Ataması yapılmayan ve verilen sözlere rağmen mülakatlarla mağdur edilen öğretmenler de 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde yurdun dört bir yanından gelerek Ankara'da toplanmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan seslenmişti.

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EMEKLİLER

Onlarca kentten emekliler, 5 koldan başlattıkları yürüyüşlerini Ankara’da sonlandırdı. Tüm Emeklilerin Sendikası ile yürüyen emekliler, bir arada taleplerini haykırdı.

FERNAS MADEN İŞÇİLERİ

AKP’li vekil patrona ait madende çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi Somalı madenciler, yalınayak yürüyerek geldikleri ve nöbet tuttukları Ankara’dan kazanımla ayrıldı.

DEVLET HASTANESİ İNŞAATI İŞÇİLERİ

Yapı Yol-İş üyesi Bayındırlar Yapı'ya bağlı çalışan inşaat işçileri, aylardır ödenmeyen ücretleri için Afyon'daki direnişlerini Ankara'da bulunan şirket binası önüne taşıdı.

TÜRK-İŞ’TE ÖRGÜTLÜ İŞÇİLER

Türk-İş'e bağlı sendikalar Ankara'da miting yaptı. Yüz binlerce işçi, farklı kentlerden gelerek Ankara’da buluştu. İşçiler hem hükümete, hem de Türk-İş yönetimine istifa çağrısı yaptı.

ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER

Öğretmenler yurdun dört bir yanından gelerek Başken’te toplandı. Öğretmenler, verdikleri sözleri tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara’dan seslendi.

AKCANLAR TEKSTİL İŞÇİLERİ

BİRTEK-SEN’de örgütlü işçiler Antep'ten yola çıkarak Ankara’ya gitti. Sendika hakları gasbedilen işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürdü.