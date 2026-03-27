Hakkını isteyen işçiler, işsiz bırakıldı: "Haklar alınana dek mücadele sürecek"

Emek Servisi

İstanbul Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nde, Adım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) taşeronu Hiçyılmazlar İnşaat bünyesinde çalışan işçilerin gasp edilen hakları için 14 Mart’ta başlattığı eylem sürüyor.

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (DEV Yapı-İş) ve İnşaat İşçileri Sendikası üyesi işçilerin sürdürdüğü eylemin 7’inci gününde işçiler, Finans Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İşçilerin açıklamasına Birleşik Metal İş, Gıda İş, Kataş-Sen, TSS-İŞ, HDK İstanbul ve DEM Parti İstanbul Vekili Kezban Konukçu da destek verdi.

Açıklamada, işçilerin direnişe geçmelerinin ardından ödenmeyen 3 aylık maaşlarının hesaplarına yatırıldığını söyleyen Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut "Ancak sonrasında Adım GYO, taşeron firmanın işine son verdi. Bu süreçte arkadaşlarımızın ihbar tazminatları, resmi tatil ve hafta tatili hakları gasp edildi" dedi. Karabulut, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler günlerdir arkadaşlarımızın yasal haklarının verilmesi için direniyoruz. Hem Emlak Konut hem de Adım GYO önünde, haklarımızı alana dek mücadelemize devam edeceğiz.

Aramızda; Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan dostlarımız, Gıda-İş Sendikası, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Kaldıraç ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcileri var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!"