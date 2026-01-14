Haklar alınana dek mücadele sürecek

Emek Servisi

Yüz elli binden fazla metal işçisinin ücret ve yan haklarının belirleneceği MESS Grup Sözleşmesi süreci kördüğüm oldu. Patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işçilerini temsil eden Birleşik Metal-İş ve Türk Metal sendikalarının masaya oturduğu son görüşmeden de sefalet çıktı. 2025 Ekim'de başlayan ve yasal süre içinde uyuşmazlıkla sonuçlanan sözleşme görüşmeleri, metal işçilerinin üretimden gelen güçlerini kullanmaları ile patronu sendikaları yeniden masaya davet etmeye mecbur bıraktı.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde yaklaşık 150 bin işçiye açlığı dayatan işveren sendikası MESS, dün verdiği 3'üncü teklifte de sendikaların yanına yaklaşamadı. MESS, ilk 6 ay (1 Eylül 2025'ten itibaren) için ücret zammını yüzde 10,5 oransal artış + saatlik ücretlere 17,30 TL seyyanen zam şeklinde revize etti. Bu artış yaklaşık yüzde 18'lik zamma denk geldi. Patronlar, diğer 6 aylık dönemler için 3'üncü kez hiçbir teklif yapmadı.

Ayrıca diğer 6 aylık dönemler için enflasyon oranında zam, sosyal yardımlarda ise yıllık yüzde 32,95 artış teklif edildi. İkinci teklif ilk 6 ay için yüzde 5 zam +11,50 TL seyyanen zam şeklindeydi.

MESS ayrıca 3 yıllık sözleşme dayatması, ikramiyelerde devamsızlık kesintisi, deneme süresinin uzatılması gibi kazanılmış hakları geriye götürecek maddeleri masada tutmaya devam etti. Her iki sendika da bu teklifi yetersiz bularak reddetti ve uzlaşmazlık sürdü.

Birleşik Metal-İş'ten MESS ile görüşme sonrası açıklama geldi. Sendika, teklifin zaten reddettikleri bir önceki oranla neredeyse aynı olduğunu belirterek "Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, MESS tarafından sunulan bu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. Mevcut ücretlerle işçilerin asgari ihtiyaçlarını dahi karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayan Çeltek, insanca yaşanacak bir ücretin temel hak olduğunu belirtmiştir. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

T. Metal'den de "Heyetimiz, verilen zam teklifinin yetersiz olduğunu belirterek kazanılmış haklarımızı geriye götürecek işveren taleplerinin masada tutulmasını kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır" açıklaması yapıldı.

Birleşik Metal-İş sendikası, her vardiyada 1'er saatlik iş bırakma eylemleri de dahil eylemlere devam edeceğini duyururken grev programının da yakında açıklanacağının sinyalini verdi.

***İŞÇİNİN GÜCÜ MESS’İ KORKUTTU

Metal işçilerinin üretimden gelen gücü etkili oldu, MESS zarar etme korkusuyla açıklama yaptı. MESS, dün sendikalara kamuya açık çağrı yaparak "Üretim zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde fabrikalarımıza da işçimize de birlikte sahip çıkalım. Çarklar durmasın" ifadelerini kullandı. Metal sektörü peş peşe kâr açıklarken MESS, "imalat sanayinde işgücü maliyetleri döviz bazında tarihi zirvelere ulaşmıştır. İşçilik giderlerinin toplam işletme giderleri içindeki payı son yıllarda kademeli olarak artış göstermiş ve bu işgücü maliyeti seviyesi ile sanayimiz, üretim ve ihracat bakımından rekabette zorlanmaktadır. Çalışma arkadaşlarımızın da durumunun farkındayız. Ancak, içinde bulunulan koşullarda sanayicimiz üretime ve ihracata devam etmekte zorluklar yaşamaktadır” ifadeleriyle 'mağduriyet' iddiasında bulundu.