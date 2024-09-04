Hakları gasbeden çıkış kodları değiştirildi

Emek Servisi

Sendikalaştıkları için işten atılan Polonez işçilerinin direnişi 43’üncü gününü geride bıraktı. İşçiler dün, işten çıkarıldıkları ve hak gaspına neden olan kodların değiştirildiğini açıkladı.

İşçilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, hırsızlık ve ahlaksızlık gibi işten çıkarma gerekçelerini içeren ve işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı gibi haklarından faydalanamamalarına neden olan Kod 46’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değiştirildiği duyuruldu.

İşçilerin açıklamasında, “Mücadelemiz sonucunda Çalışma Bakanlığı işten çıkış kodumuz olan Kod 46’yı değiştirip Kod 4 yapıyor, böylece işsizlik ödeneği alma hakkını kazanmış olduk. Bu bir başlangıç Polonez işçileri olarak kazana kazana devam ediyoruz. En sonunda bu fabrikaya gireceğiz bunu da herkes görecek” ifadeleri yer aldı. Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında çalışan işçiler, düşük ücretler ve mobbinge karşı Tekgıda-İş Sendikası’na üye olduktan sonra işveren tarafından işten atılmıştı.