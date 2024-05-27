Hakları için mücadele etmekte kararlılar

Haber Merkezi

Aydın-Denizli otoban şantiyesinde çalışan ve ücretlerini almadıkları için direnişe geçen Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçiler viyadük üzerindeki eylemlerine 9’uncu günde sağanağa rağmen devam etti. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Fernas ve İnceoğlu isimli şirketlerde çalışan 39 işçiden Yunus Doğan ve Mehmet Altun gece yarısı fenalaştı.

İki işçi Aydın Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen işçilerden kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Altun, şantiyeye yakın bir eve yerleştirildi. Yunus Doğan ise tedavisinin ardından yeniden şantiyeye dönerek eyleme devam etti. Eylemin 9. gününde işveren maaşların asgari ücret kısmını yatırırken, geri kalan kısmını ve fazla mesai ücretlerini ise yatırmadı. Bunu kabul etmeyen işçiler, eylemlerini tüm haklarını alana kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.