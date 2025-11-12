Hakları ödenmeyen İzBB emekçileri eylemde

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, yeniden eyleme geçti.

Üç aydır ödenmeyen fazla mesai, ikramiye ve sosyal haklarını isteyen emekçiler, sendikanın çağrısıyla Fuar İzmir 1 No’lu Hol önünde dün bir araya geldi.

Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şube üyeleri, belediye yönetimini yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırarak basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından oturma eylemi başlatan işçiler, alacakların ödenmemesi hâlinde Cuma gününe kadar eylemi sürdüreceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bizler görevimizin başındayız. Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyor, alın teri döküyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Belediye bürokratları her defasında belediyenin içinde bulunduğu maddi krizi aşacaklarını söylediler. Biz de aylarca bu sorunun çözüme kavuşmasını sabırla bekledik. Ancak artık bilinmelidir ki biz emekçiler sabırla beklerken borçlarımız büyüdü, geçimimiz zorlaştı, kriz bizde derinleşti. Kredi kartlarımız, kredilerimiz, faturalarımız ödenemez hâle geldi. Okulların açılmasıyla masraflarımız arttı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Şirkete iade edilen arkadaşlarımız bir an önce işbaşı yaptırılsın. Biz sadaka değil, hak ettiğimiz ücretleri istiyoruz. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için derhâl bir ödeme takvimi belirlensin. Aksi hâlde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimize devam edeceğiz. Susmuyoruz, boyun eğmiyoruz, hakkımızı istiyoruz.”