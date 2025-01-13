Haklarımız gasbediliyorsa barış olmaz

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı ilçede başlayan nöbet sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki dünkü nöbete CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi katıldı. Özer ile kısa süre önce cezaevinde görüştüğünü belirten Elçi, “Bildiğiniz gibi burada büyük bir çalışma sonucunda başkanımızı seçmiştik. Hâliyle şu anda aklı, fikri onun da burada yarım kalan projesinde ve sarf ettiği emek ve gasbedilen emeğinde" dedi.

İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinin Esenyurt olduğunu belirten Elçi şöyle devam etti: "Seçme-seçilme hakkımız gasbediliyorsa biz demokrasiye, şu anda demokrasinin olduğuna nasıl inanacağız? Bunu soruyoruz. Her buraya geldiğimizde bu meydana, bu soruyu tekrar tekrar soruyoruz. Bizim demokrasinin olduğuna inanmamızı istiyorlar. İnanmıyoruz çünkü bin bir emekle kazanmış olduğumuz hakkımız gasbedildi. Peki, şunu da soralım. Demokratik hakkımız gasbedildiyse, emeğimiz gasbedildiyse biz toplumsal barışı nasıl tesis edeceğiz? Buna da inanmamızı istiyorlar, maalesef inanmıyoruz. Bizim eğer emeğimiz gasbedilmişse biz buna dayanarak sürekli bu meydanda bir araya gelip hatta farklı etkinliklerle kendimizi anlatmaya çalışacağız."