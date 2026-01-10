Haklarımız için Tandoğan’dayız

Siyasal İslamcı rejim kadınların hayatlarına, özgürlüklerine ve kazanılmış haklarına yönelik saldırıları her geçen gün derinleştirdi. İktidarın kadın düşmanı politikaları güç kazandıkça bundan cesaret alan faillerin şiddeti de arttı; kadın cinayetleri, yoksulluk, güvencesizlik ve cezasızlık kadınların gündelik yaşamını kuşattı. Aileyi tek seçenek, kadınları ise itaatkar birer gölgeye indirgeyen düzen karşısında kadınlar bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda büyük bir isyan hattı kuracak.

34 demokratik kitle örgütü ve meslek odasının oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri’nin çağrısıyla düzenlenen Büyük Kadın Mitingi saat 12.00’de başlayacak. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden nafaka ve Medeni Kanun tartışmalarına, 6284’ün uygulanmamasından kadın cinayetlerindeki artışa kadar süren topyekun saldırılara karşı kadınlar bugün meydanda sözünü büyütecek.

KORUMA KARARI ETKİSİZ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2025 Yılı Veri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 2025 yılında 294 kadın erkekler tarafından katledildi, 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınların yüzde 35’i evli oldukları erkekler tarafından hayattan koparılırken yüzde 61’i evlerinde katledildi. En az 23 kadın ise koruma kararı olmasına rağmen öldürüldü.