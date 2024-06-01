Haklarımız için yola çıkıyoruz

Bağımsız olarak kurulan Enerji Çalışanları Sendikası’na üye işçiler örgütlenme aşamalarını ve enerji alanındaki sorunları anlattı. İktidar yanlısı sendikaları ve sendikalardaki bürokratik yönetimleri eleştiren işçiler, hakları için yeni bir sendikaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Öncü DURMUŞ

Yaklaşık bir buçuk ay önce kurulan Enerji Çalışanları Sendikası örgütlenme faaliyetlerini dört bir koldan sürdürüyor. Şimdiye kadar 7 bölgede ve 21 dağıtım yerinde çalışmalara başlayan sendika, Doğu Karadeniz ve Güney Marmara Bölgesi’nde de şube açılışını gerçekleştirdi.

Enerji alanında yaşanan sorunlara karşı işçilerin bir araya geldikleri ve bağımsız olarak kurdukları sendikanın, örgütlenme aşamasını ve enerji alanındaki sorunları bölgelerdeki işçilerle konuştuk.

İlk olarak Örgütlenme Uzmanı ve avukatlığı yapan Murat Altun, Enerji Çalışanları Sendikası’nın kurulum aşamasını anlattı. Geçmiş dönemde DİSK’e bağlı Enerji Sen’de görev yaptığını belirten Altun, örgütlenme aşamalarında ve Toplu İş Sözleşme süreçlerinde sendika içerisindeki yetersizliklerin ve fikir ayrılıklarının işçiler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

SENDİKAL BÜROKRASİYE TAKILDIK

DİSK’e bağlı bir sendikada bu durumların yaşanmasının işçiler üzerinde hayal kırıklığı yarattığını aktaran Altun, “Sendikada var olan komisyonlar işlevsizdi ve işler arkadaşların bir anlamda ittirmesi ile yürümeye başlamıştı. Oluşan fikir ayrılıkları da günden güne büyüyen bir hal aldı. Toplu İş Sözleşme süreçleri çok kötü yönetildi. Hakem heyetine kadar giden süreçlerde genel merkezle de karşı karşıya kalınınca ortaya irade koyan arkadaşlar bir anlamda ‘düşman’ ilan edildiler. Özellikle Bursa şubemizdeki arkadaşlar o dönem hedef tahtasına koyulurken sendikadan da atılmalar olunca süreç iyice sertleşti” dedi.

KURULLAR ARACILIĞI İLE YÖNETECEĞİZ

“Sorunlarımız özelinde Enerji Çalışanları Sendikası olarak çıktığımız bu yolda ilk olarak merkezden öte yerellerin, şubelerimizin güçlü kılınacağı, işçilerin doğrudan söz sahibi olacağı bir anlayışın hayata geçmesini önceledik” diyen Altun şöyle devam etti: “Bunun için her şubenin hukuk komisyonları, işçi sağlığı ve güvenliği kurulları ile toplu iş sözleşmesi kurulları oluşturma kararı aldık. 5 ayrı bölgede örgütlenmelerimiz gerçekleşti ve kısa sürede 2 binin üzerinde üye sayısına ulaştık.”

GREV HAKKIMIZI DA KAZANACAĞIZ

Enerji işçilerinin acil talepler ve sorunlar etrafında örgütlendiğini belirten Altun şu ifadelere yer verdi: “Enerji gibi bir kamu alanında yaşananlar da bizim örgütlenme ihtiyacımızı ortaya çıkardı. Enerji alanının özelleştirilmesi öncesinde işçiler asgari ücretin en az 1,6 katı ücretlerle çalışıyordu. Ancak şimdi bu asgari ücret seviyelerine kadar geriledi. Sendikalar direniş potansiyellerini açığa çıkartamadı.

Bizim yeni sendikamızda öncelikli amaçlarımızdan birisi de grev yasağının kaldırılması ve çalışma standartlarının geliştirilmesi olacak. İşçilerin örgütlenmekten başka bir çaresi yok. Enerji Çalışanları Sendikası da bu ihtiyacın bir ürünü olarak yola koyuldu. Hakları için mücadele eden tüm işçilerle yeni bir yürüyüş başlattık.”

Trabzon’da çalışan Uğur Ertürk de sendikaya geçiş sürecini ve enerji alanındaki işçilerin sorunlarını anlattı.

Ertürk, “Daha önce sarı sendikalarda faaliyet gösterdik. Ve bu süre zarfında bu sendikaların iktidarın ve sermaye gruplarının arkasında yer aldığını gördük” dedi.

KENDİ SÖZÜMÜZÜ SÖYLEDİĞİMİZ BİR SENDİKA

Ağır koşullar içerisinde çalıştıklarını belirten Öztürk, “DİSK Enerji Sen’e geçişimiz ise hak kayıplarımız ve bizi savunmayan sendikalara tepkilerimiz sayesinde gerçekleşti. Ancak burada da genel merkezin ağırlığı bize söz hakkı bırakmayacak boyutlara ulaşmaya başladı” ifadelerine yer verdi.

İşçilerin sahipsiz bırakıldıklarını vurgulayan Ertürk, yeni bir sendika fikrinin de bu sahipsizlikten çıktığını söyledi.

‘‘11 yıldır sendikasız yürütülen bir süreç sonunda TES-İş’in iktidar yanlısı olmasından dolayı Enerji Sen ile yürümeye karar vermiştik’ diyen Urfa’da çalışan Mehmet İlyas Akan ise ‘Burada da aradığımızı bulamadık dedi.

Enerji Sen’in işçileri 300 400 kişilik bölgelere hapsettiğini ve söz haklarını kısıtladığını belirten Akan, “Geçtiğimiz gün sahada çalışan bir arkadaşımızı daha kaybettik. Yani aslında her şey çok açık ölmemek, hayatta kalmak için direniyoruz. Bu sendika da bizim birliğimizden, mücadelemizden doğdu.”

Bir yıl önce DİSK Enerji Sen’e geçerken işten atıldıklarını belirten Sakarya’da çalışan Alpaslan Hendek de özelleştirmelerle beraber sosyal haklar başta olmak üzere hak kayıpları ve ücretlerde ciddi kayıp yaşadıklarını söyledi.

Hendek, sorunlara ilişkin ise şöyle konuştu: “Öncelikli sıkıntımız iş güvenliği ve ücretlerdir. Enerji alanındaki özelleştirmelerin ardından yaşanan iş cinayetleri aslında bütün tabloyu açıklıyor.

Dağıtım şirketlerinin baskı ve mobbingleri arasında işçiler 16, 24, zaman zaman 48 saat çalıştırılıyor. Herkes her işi yapar mantığı ile ilerleniyor. Zaten az kişiyle büyük bir yük altında kalıyoruz. Buna bir örnek vermek gerekirse kalp rahatsızlığı olan ve sahaya çıkartılmaması gereken bir abimiz, çalışamaz raporuna rağmen sahaya çıkartıldı ve hayatını kaybetti.

Dolayısıyla sermaye için bizler insan olmaktan çıktık. İşin niteliği de böyle böyle düşürüldü. Sahada çalışabilecek arızacı dediğimiz arkadaşlarımızı da sayaç okumaya yollayan bir sistem var. Bizler özel sektörde kamu hizmeti veriyoruz. Ancak bu şartlar altında her şey çok kötü. Asgari ücrete komşu ücretlerle hayatımızı geçindirmek zorundayız.”