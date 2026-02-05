‘Haklarımız sistematik şekilde ihlal ediliyor’

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutukluların maruz kaldığı hak ihlalleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Erzurum’da bulunan Dumlu 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutsaklar BirGün’e gönderdikleri mektupta yaşadıkları hak ihlallerini sıraladı.

Cezaevi yönetiminin tutukluların 12 saatlik havalandırma haklarını 2 saatle kısıtladığı belirtilen mektupta tutsakların güneş görmeyen odalarda kaldığı, kitap ve mektuplarının sansürlendiği, kantinde küflü yiyecek satıldığı aktarıldı. Meyve ve sebzelerin halden getirilmesi talebine karşılık verilmediği belirten tutsaklar, yemekhanede çıkan yemeklerin ise sağlıksız ve protein oranın düşük olduğuna dikkat çekti. Mektupta tutuklular, “iş yükü oluşturuluyor” denilerek ne cezaevlerine kargo gönderebildiklerini ne de cezaevlerinde kargo alabildiklerini belirtti. Cezaevinin temizlenmediğini, koridorlardaki kirlerin çamurlaştığı aktaran tutsaklar çamaşırlarının ise havalandırmaya asmalarına izin verilmediğini, odalarında kurutmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

TALEPLER YANIT BULMUYOR

Açık görüş saatinin sabah saat 09.30’da olduğuna dikkat çeken tutsaklar, şehir dışından gelen ailelerin ya görüşe yetişemediğini ya da bir gün önceden gelerek camilerde veya otogarlarda beklemek zorunda kaldığını aktardı. Cezaevi yönetiminin ise görüş saatini değiştirmeleri yönündeki taleplerini reddettiğini belirten tutsaklar, kapalı spor salonuna iki ayda bir, kurs faaliyetlerine ise çıkarılmadıklarına dikkat çekti. Tutuklular, en temel haklarının dahi sistematik bir şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Cezaevinde yaşanan sorunların çözümünü talep ettikleri zaman haklarında soruşturma açıldığını belirtilen tutsaklar, koğuşlarını yıkadıkları için haklarında soruşturma açıldığına da dikkat çekti.