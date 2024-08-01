Haklarımıza dokunmayın

Haber Merkezi

9. Yargı Paketi dahilindeki soyadı düzenlemesinin yeni yasama dönemine ertelenmesi üzerine EŞİK - Eşitlik İçin Kadın Platformu, “İçişleri Bakanlığı bu hukuksuz dayatmaya derhal son vermeli” çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 9. Yargı Paketi’ne ilişkin görüşmelerin 1 Ekim’de başlayacak TBMM yeni yasama dönemine ertelendiğini açıklaması üzerine EŞİK - Eşitlik İçin Kadın Platformu basın açıklaması yayımladı. Yapılacak düzenlemeyle kadınların soyadı seçme hakkının kaldırılmaya çalışıldığı 9. Yargı Paketi görüşmelerinin yeni yasama dönemine ertelenmesi üzerine EŞİK, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanına “İçişleri Bakanlığı bu hukuksuz dayatmaya derhal son vermeli; AYM’nin iptal kararı doğrultusunda işlem yapmalıdır” çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Medeni Yasa başta olmak üzere kadınların kazanılmış haklarına dokunmayın. CEDAW, AİHS, Anayasa ve yasalara; AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyun. “Boşanma davaları uzun sürüyor” gerekçesiyle erkekler için “boş ol diyerek boşanabilme” sistemi getirme niyetlerinden vazgeçin. Kadın haklarını aşındırmak söz konusu olduğunda durmadan “yargıda iş yükü”nden söz edip, yargıya yeni iş yükleri çıkaracak hukuka aykırı bir soyadı düzenlemesinden vazgeçin. Kadının soyadı konusu, eşlerin soyadı seçme hakkı, kadının çocuğuna soyadını verebilme hakkı ve nüfus kütüklerinde eşitlik hakkı ile birlikte ele alınması gereken bütünsel bir konudur” ifadeleri yer aldı.