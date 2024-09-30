Haklarımızı alana kadar geri dönüş yok

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu’na ait Manisa Soma’da bulunan Fernas Maden ocağında çalışan işçilerin başlattığı direniş 35’inci gününü geride bıraktı. Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü işçilerin yürüyüşü devam ediyor.

İşçiler, yürüyüşlerinin 5’inci gününde dün Uşak’tan Afyon’a ulaştı. “Haklarımızı alana kadar geri dönüş yok” diyen işçiler, “Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri” sloganları ile yürüdü. Afyon’a ulaşan işçiler, yürüyüş rotalarını da paylaştı. İşçiler bugün Eskişehir Sivrihisar’a kadar yürüyüşlerine devam edecek. Madenciler, 1 Ekim’de Polatlı’ya kadar gelecek. İşçilerin 2 Ekim Çarşamba günü Ankara’ya ulaşarak yürüyüşü tamamlaması bekleniyor.