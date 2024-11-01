‘Haklarımızı almadan eve dönmek yok’

Emek Servisi

İstanbul Esenyurt’ta, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Özyurtlar Holding’in inşaatlarında çalışan işçiler 2 aydır ödenmeyen hakları için direniş başlattı. İnşaat İşçileri Sendikası’nda (İnşaat-İş) örgütlü işçiler, aylardır ödenmeyen maaşları için ses yükseltti. İşçilerin, Esenyurt’ta bulunan Özyurtlar Holding binası önünde başlattığı direniş dün 3’üncü gününü tamamladı. İşçiler, “Haklarımızı alana kadar eve dönmeyeceğiz” diyerek yeni haftaya nöbetle girmeyi planlıyor.

4 Kasım Pazartesi gününden itibaren holding önünde nöbet başlayacak. İnşaat-İş Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, “Özyurtlar Lotus projesinde çalışan üyelerimiz ödenmemiş hakları için direnişte. Pazartesiden itibaren de holding binası önünde uyumaya başlayacağız. Yastığımız, yorganımızla holding binası önünde nöbet tutacağız. Direnişimiz 7/24 sürecek” dedi. İşçiler, daha önce de holding binası içinde bulunan ofislerin önünde eylem yapmıştı.