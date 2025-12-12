Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz

Ada Sude ATAK

‘Yenidoğan Çetesi’ davasının sanıklarından Şafak Grubu'nun bir diğer hastanesi olan Özel Okmeydanı Hastanesi'nde yaklaşık 180 sağlık çalışanı, hastane binasının deprem riski olduğu belirtilerek işsiz bırakılmıştı. Nöbetlerinin 32. gününde olan sağlık çalışanları, dün polis eşliğinde sağlık ekipmanlarının ve cihazların tahliyesiyle karşı karşıya kaldı. Sağlık emekçilerinin aktardığına göre sözleşmeli cihazları almaya gelen firmalar çalışanlara konuya ilişkin hiçbir evrak göstermedi. Acil servis sorumlusu Sema Arslantürk ise İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün kendisinin telefonu üzerine alana gelerek durum hakkında tutanak tuttuğunu belirtti.

“UMUTLARIMIZI GÖTÜRÜYORLAR”

Arslantürk, "Şafak Grubu'nun bugüne kadar yaptığı hukuksuzluklar kenara bırakıldı. Bugün hukuki açıdan resmi bir soygunculuk yapıldı burada. Beni işten dört defa farklı tarihlerde çıkarttılar. Buradaki insanlar ben de dahil olmak üzere inşaatında çalıştık bu hastanenin. Yeri geldi cebimizden malzemelerin çoğunu biz aldık. İşte tam olarak sistem de emek de burada üstümüze çöküyor. Şu an buradan gerçekten bizim emeklerimizi, umutlarımızı götürüyorlar, götürdükleri şey malzeme falan değil” dedi.

Alanda bulunan polis ekipleriyle süren tahliye sırasında Özel Okmeydanı Hastanesi sağlık emekçileri bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ”

Açıklamayı okuyan Arslantürk şu ifadeleri kullandı: “Özel Okmeydanı Hastanesi sağlık çalışanları olarak hukuksuz her şeye karşı olduğumuzu tekrar bildirmek istiyoruz. Emeğimizi kimseye gasp ettirmeyiz. Bugüne kadar burayı sahiplenmeyip buranın üzerinden para kazanıp burada bulunmayıp emeğimizi yeterince gasp ettiler. Hala da hukuki şekilde söylenene göre gasp etmeye devam ediyorlar. Biz buradayız bugün 32. günümüz. Burada olmaya da devam edeceğiz. Sözleşmeli firmaların buradan eşyaları almaları bizim direnişimizi değiştirmeyecek. Biz aynı kararlılıkla, aynı dik duruşla, aynı yolda devam edeceğiz. Haklarımızı her birimiz alana kadar da burada olacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından sözü alan Özel Okmeydanı Hastanesi'nin vezne sorumlusu Uğur Balık ise sendikalı sağlık çalışanı 22 kişinin görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek, "Kalan 22 arkadaş sendikalı olduğu için hiçbir şekilde görüşme talepleri kabul edilmedi. Yasal sürecin sonuna gelinen son bir haftada özellikle avukatlarımızla görüştüler. Onlar da süreci sadaka mukabilinde ücretlerle kabul ettirmeye çalıştırıldılar. Bu süreçte kalan 22 arkadaş başta olduğu gibi bugüne kadar direngenliğimizi sürdürdük” diye konuştu.