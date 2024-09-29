Haklarımızı istiyoruz

Ahin Aslan

Sağlık sistemi, günden güne ortaya çıkan sorunlarla daha da çıkmaza giriyor. Bu sorunlardan biri ise odyometri teknikerlerinin istihdam sorunu ve işitme testlerinin sertifika ile başka meslek gruplarına yaptırılması.

Sağlık Bakanlığı’nın her yıl ortalama 2 bin 500 civarı mezun veren odyometri teknikerliği için son 5 yılda yalnızca 697 kontenjan verdiği tespit edildi.

Odyometri Birlik Platformu, odyometri teknikerlerinin yaşadığı sorunlara ve taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hemşire ve ebelere kısa süre içerisinde verilen eğitimlerin ardından yeni doğan bebeklerin işitme tarama testlerinin yaptırılmasının yanlışlara sebebiyet verdiği ifade edildi. Odyometri Birlik Platformu, Sağlıkçı Birliği, Genç Sağlık Sendikası ve Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından odyometri teknikerliği için “Stratejik İstihdam ve Mesleki Güçlendirme Projesi” hazırlanarak alanda sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin detaylara yer verildi.

Odyometri Birlik Platform’un, yaptığı açıklamada sorunları ve talepleri şöyle sıraladı:

Odyometri teknikerlerinin görev tanımında yer alan işitme testlerini yapma yetkisi, sertifika ile başka meslek mensuplarına yaptırılması engellenmeli ve yerine odyometri teknikerlerinin istihdamı sağlanmalıdır.

SGK’de cihaz ve implant ödemelerinde çalışan, dosyaları inceleyen odyometri teknikeri bulunmamaktadır. SGK’lere odyometri teknikeri görevlendirmesi yapılmalıdır.

Odyometri teknikerlerine 2019-2024 yılları arasında verilen kontenjan sayısı yalnızca 697’dir. İstihdam sayısının artırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’nın çalışma yapmasını talep ediyoruz.