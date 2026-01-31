Haklarını isteyen Migros işçileri Tuncay Özilhan'ın evinin önünde: Ters kelepçeyle gözaltına alındılar!

Migros depo işçilerinin yüzde 28 zam dayatmasına karşı başlattıkları direniş dokuzuncu gününde. DGD-SEN öncülüğünde işçiler direnişin dokuzuncu gününde Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne gitti.

İşçiler taleplerini de sıraladıkları açıklamanın ardından eylemlerine devam etmek isteyince polis işçileri ablukaya aldı. Basının fotoğraf video çekilmesi engellenerek, ablukanın dışına çıkarıldı.

“Patron masaya gelmeden kapısından ayrılmayacağız” diyen içlerinde Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) yönetiminin de bulunduğu yaklaşık 100 işçiye polis sert müdahale ederek ters kelepçelerle gözaltına aldı.

VATAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Özel Öğretmenler Sendikası sözcüsü Burcu Çıkra, olay anında fotoğraf çekimi yaptığı için ablukanın dışına çıkarıldığını, sendika yönetiminden sendika yönetimiyle birlikte yaklaşık 100 işçinin ters kelepçelerle gözaltına alındıklarını, İstanbul Fatih’te bulunan Vatan Emniyet’e götürüldüklerini söyledi.

KOLLUK PATRONU İŞÇİLERDEN KORUDU

Çıra, uzun yıllardır işçi eylemlerinde yer aldığını ancak ilk defa bir işçi eyleminde bu kadar fazla kolluk kuvveti gördüğünü belirterek yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Migros depo işçileri, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak bugün, işverenin kapısının önüne gitti. Masaya oturana kadar kapılarından ayrılmayacaklarını söyleyen işçileri polis önce ablukaya aldı. Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın villasının önüne korumalarla müzakereye gidildikten sonra gelen emirle birlikte çevik kuvvet içlerinde sendika yönetimin ve Özel Öğretmenler Sendikası’ndan bir kişinin bulunduğu yaklaşık 100 işçiyi sert müdahale ederek gözaltına aldı. İşçi eylemlerinde görmediğim kadar polis, koruma vardı. Migros patronu, sermayeyi işçilerden korumak için bir ton kolluğu patronun kapısının önüne dikmişler. Şu an Vatan Emniyete götürüldüklerini biliyoruz sadece."