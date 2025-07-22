Haksız, iğrenç iftiraya dönüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Cezaevinde tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti. Özel ziyaret sorası yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızın iddianamenin kabulüyle birlikte tutuksuz yargılanmaya başlayacakları bir süreci umut ediyoruz" dedi.

CHP lideri, ziyaret ettikleri Soyer, Aslanoğlu ve diğer tutukluların dayanışmadan duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini belirtip, "Partimizin seçilmişlerine, üyelerine, seçmenlerine, bütün İzmirlilere saygılarını sunuyorlar" diye konuştu. Özel, İzmir’de sanki "birileri birilerini dolandırmak için bir teşekkül oluşturmuş" gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu mesele iktidar tarafından ‘CHP’li yöneticiler vatandaşı dolandırmaya çalıştı’ gibi bir haksız, iğrenç iftiraya dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

İzmir’de de çok sayıda tutuklama yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen Özel, şunları kaydetti: "Ama bir doğru ya da doğru demek lazım. Türkiye’de çeşitli şehirlerde insanlar yedi ay, sekiz ay iddianame beklerken İzmir’de birkaç hafta içinde iddianamenin yazılmış olması çok kıymetlidir. İddianamenin kabulüyle birlikte tutuksuz yargılanmaya başlayacakları bir süreci umut ediyoruz."