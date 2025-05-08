‘Haksız tahrik’ oyunu bu kez mahkemeden döndü

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde geçen sene Hilal Kar'ı katleden Mehmet Demirhan hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan açılan davanın 2’nci duruşması Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. MA’nın haberine göre, tutuklu sanık Demirhan ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Demirli "Alacağım cezanın önemi yok" dedi. Ama cezadan kaçmak için "Namus cinayeti" işlediğini söyledi.

Hilal Kar’ın kardeşi Ebru Kar, "Madem alacağı cezanın onun için bir hükmü yok, neden o kadar kaçtı? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Avukat Eda Kar Burakmak, haksız tahrik indirimi uygulanmaması talebinde bulundu. Sanık avukatı ise cinayetin tasarlayarak işlenmediğini ileri sürdü. Mahkeme, Demirhan hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.