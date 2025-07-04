Haksız tahrik savunması bu sefer işe yaramadı

BirGün Kadın Kolektifi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Saliha Gizem Yıldızhan'ı katleden Fırat Yıldızhan ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme “Haksız tahrik” indirimi savunması yapan 2 kardeşe indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olay, 16 Şubat 2024'te Biga ilçesinde meydana geldi.

Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp Biga yönüne doğru yola çıktı. Aralarında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i katletti. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde hafriyat alanına gömdü.



