Haksız tahrik zırhı ile koruma kalkanı

Haber Merkezi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itiraz etti. Başsavcılık, haksız tahrik indiriminin uygulanmasına karşı çıktı.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ‘‘Yargıtay Daire, bu açıkça hukuka aykırı kararını kaldırıp düzeltmezse, son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecektir. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz’’ dedi.

Ankara Kadın Platformu üyeleri kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. Açıklamada platform adına konuşan Leyla Mavili, ‘‘Erkek adalet, Gültekin’in dosyasında katile haksız tahrik indirimi uygulayarak, kadın cinayetlerini aklamaya devam ediyor. Yargı kadın cinayetlerinde ‘haksız tahrik’ zırhıyla erkekleri korumaya devam ediyor. Cezasızlık politikası ve haksız tahrik indirimi zırhlarını kuşanmış, erkek egemen iktidarın devamlılığını sağlayan bu kararları tanımıyoruz."