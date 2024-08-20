'Haksız' vergide esnetme sinyali

İş dünyası örgütlerinin, enflasyon düzeltmesi sonucunda işletmelerin önemli bölümünün 'haksız' vergiyle karşı karşıya kalacağı ve yatırımların olumsuz etkileneceğine yönelik tepkileri, kısmen karşılık buluyor.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, ekonomi yönetimi, gelen şikayetler doğrultusunda enflasyon düzeltmesinde uygulamayı gözden geçirmeye başladı.

Türkiye’de işletmelerin yüzde 70’inden fazlası dış kaynak kullandığı ve enflasyon düzeltmesinin öz kaynağı zayıf olup dış kaynak kullanan işletmelerde fazladan vergi sonucu doğuracağı anlaşıldığında iş dünyası tepki gösterdi.

BİRİNCİ VERGİ DÖNEMİ ERTELENDİ

Normalde 2024 yılı bilanço dönemine ilişkin beyannamelerin 2025 yılında verilmesi gerekiyor. Ancak peşin vergi olarak nitelendirilen geçici beyanname dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi uygulamasının yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, bunun yetiştirilemeyeceği göz önüne alınarak birinci geçici vergi döneminde uygulama ertelendi. İş dünyası şimdi ise diğer geçici vergi dönemlerinde de erteleme talep ediyor.

Diğer yandan özellikle yatırım yapan şirketlerle, gayri faal şirketlerin de kapsama dahil olmasına yönelik tepkiler de başladı

YENİ YATIRIM YAPAN ŞİRKETLERE ÖZEL DÜZENLEME

Ekonomi yönetiminin, özellikle yeni yatırım yapan şirketlerin enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi kapsamı dışına çıkarma yönünde karar aldığı öğrenildi. Ayrıca, gözden geçirme çalışması kapsamında, gayrifaal işletmelerin durumunun da le alınacağı belirtildi.