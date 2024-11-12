Haksızlığa göz yummayacağız

Haber Merkezi

İktidarın kayyum politikasına tepkiler sürerken tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ‘‘Terörizmin finansmanı’’ iddiasıyla ikinci bir soruşturma açıldı. CHP’nin Esenyurt Belediyesi önündeki nöbeti ise dün de devam etti. CHP’li vekiller, günler sonra belediye binasına girdi. Kamuoyuna mektup paylaşan Özer, “Esenyurt’ta iki kişiden birinin oyunu alarak seçildim. Hakkımda çok kara propaganda yaptılar, halk itibar etmedi. O zaman seçimle elde edemediklerini yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorlar, ancak kayyum halk iradesinin gaspıdır” ifadelerini kullandı.

CHP üyelerinin Esenyurt’taki nöbeti devam ediyor. CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır engellemeye tepki göstererek, ‘‘Siz bir milyon, Esenyurtluyu belediyeye sokmuyorsunuz günlerdir. Biz buradayız. Kanunsuz bir emir. Bunu yerine getirmeyin. Ama biz polislerle burada kavga eder, sürtüşür bir görüntü de vermek istemiyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan maalesef ki bunu istiyor. Çünkü bundan besleniyor. Bütçe görüşmeleri var. Hem de Ali Yerlikaya geldiğinde biz de kendisini o komisyona sokmak istemeyeceğiz. Çünkü sen milletvekillerini buraya sokmuyorsan o meclise gelmeyeceksin Ali Yerlikaya yüzün varsa da gelme’’ diye konuştu. Başarır ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonla görüştü. Başarır, 4 milletvekilinin binaya girilmesi için onay verildiğini aktardı. Bunun üzerine milletvekilleri binaya girdi.

BAŞARAMAYACAKLAR

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, cezaevinden gönderdiği mektupta, ‘‘Buradan sonuç alırlarsa İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmayı hedefliyorlar’’ ifadelerini kullandı. İktidarın hedefinin ‘‘CHP’nin iktidar yolculuğunu engellemek’’ ve ‘‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmak’’ olduğunu söyleyen Özer, ‘‘Kamuoyu, bu haksızlıklara göz mü yumacak? Öyleyse geçmiş olsun, değilse mücadele edilecek ve bunu başaramayacaklar!’’ ifadelerini kullandı.

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘örgütün atadığı ne idüğü belirsiz tipler" sözlerine yanıt verdi. Ahmet Türk X hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Belediyelerimizde ‘ne idiği belirsiz tipler’ olmadı olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler 3 dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum’’ dedi.

NÖBET 8’İNCİ GÜNÜNDE

Bölge ilerinde de kayyum protestoları devam ediyor. Batman’da yurttaşlar, kayyum kararını protesto için Yılmaz Güney Parkı’ndan Basın Kavşağı’na yürüdü. Protestoların 8’inci gününde bir kez daha alanlara çıkan Batmanlılar Yılmaz Güney Parkı’nda bir araya geldi. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivistleri, sivil toplum örgütü temsilcileri de Basın Kavşağı’na düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Halfeti’de ise kayyuma karşı başlatılan nöbet eyleminde konuşan DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, 17 Kasım’a Batman’da yapılacak kayyum karşıtı mitinge çağrı yaptı. Partililer, ‘‘Kayyım değil demokrasi’’ pankartlarının asılı olduğu sokakta nöbet eylemine başladı. DEM Partili Şenyaşar, ‘‘Bu darbe sadece Kürt halkına yapılmamıştır, ‘insanım’ diyen hukukun üstünlüğüne inanan herkese karşı yapılmıştır. 8 gündür belediye halka kapatılmış. Belediye kapısının bulunduğu sokak tamamıyla bariyerlerle kapatılmıştır. O sokaklarda esnaflar var ve 8 gündür iş yapamıyorlar. Kolluk burada suç işliyor’’ dedi.

Öte yandan DEM Parti, Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt belediyelerine kayyum atanmasına karşı yapılan protestolar sırasında ‘‘kolluk kuvvetlerinin uyguladığı müdahale nedeniyle yaşanan hak ihlallerinin’’ araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

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ÖDÜL GİBİ ATAMA

Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasının önünü açan soruşturmayı yürüten Başsavcı Akın Gürlek’in eşi Elif Gülşah Gürlek, SPK üyeliğine atandı. CHP Grup Başkanvekili Başarır, karara ‘‘Siyasi operasyonun ödülü verildi’’ sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerineyse Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı. Elif Gülşah Gürlek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in eşi.

Akın GÜRLEK

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belediyeye kayyım atanmasına göndermede bulunarak X hesabından şu tepkiyi gösterdi: ‘‘Esenyurt’a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek’e verildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!’’