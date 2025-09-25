Haksızlığa karşı çıktı, tüm davaları kazandı

Batman Üniversitesi’nde adrese teslim kadroya itiraz eden, kadrosu verilmeyen ve sözleşmesi yenilenmeyerek işsiz bırakılan akademisyen Mustafa Kemal Sancar, açtığı davayı kazandı.

Usulsüz atamalar ve akademik kadrosundaki akrabalık ilişkileriyle birçok kez gündeme gelen Batman Üniversitesindeki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Batman Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken adrese teslim kadro ilanına itiraz ettiği için işine son verilen Doç. Dr. Mustafa Kemal Sancar, üniversiteye karşı açtığı tüm davaları kazandı. 1 yıl 3 ay içinde üniversite yönetimine karşı açılan 5 idare mahkemesi ve 4 bölge idare mahkemesi davası Sancar lehine sonuçlandı.

Sancar, konu ile ilgili olarak; “Ben de önce aylarca işten çıkarılmakla tehdit edildim, tehditlerin işe yaramayacağı anlaşılınca görevime son verildi. Yine de yılmadım ve sonunda adalet tecelli etti. Yaşadığım tüm usulsüzlükleri ve maruz kaldığım tehditleri mahkeme karşısında ispatladım ve belgeleriyle birlikte YÖK Denetleme Kuruluna bildirdim fakat ne yazık ki soruşturma dahi açmaya gerek görmediler. YÖK Başkanı her yıl adrese teslim kadrolara ilişkin olarak üniversite idarecilerini medya yoluyla uyarıyor, fakat işin ardında bu işlerin faillerine soruşturma dahi açılmıyor” dedi.