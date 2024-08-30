Halat değil, avro çektiler

Hibe verdiği kuruluşlar nedeniyle tartışılan Ulusal Ajans, “Spor Alanında Personel Hareketliliği” kapsamında sunulan projelerin de değerlendirme sürecini tamamladı. Ajans, toplam 20 kuruluşa hibe verdi. Spor Alanında Personel Hareketliliği projeleri için dağıtılan hibelerin azami tutarının 381 bin 515 avro olduğu anlaşıldı.

Hibe dağıtılan 20 kuruluş içinde Halat Çekme Federasyonu da yer aldı. Mersin merkezli federasyona, “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesi için 15 bin 710 avro hibe verildiği bildirildi. 20 Ağustos’ta verilen hibenin Türk Lirası değeri karşılığı 587 bin TL olarak hesaplandı. 2017 yılında kurulan federasyonun başkanı Eray Aldemir’in AKP’li siyasetçilerle yakınlığı biliniyor. Aldemir’in sosyal medya hesaplarındaki AKP'lilerle çektirdiği fotoğraflar da “İktidara yakınlık” iddialarının haklılığını ortaya koydu.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Türkiye Ulusal Ajansı, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi. Ajans, 2006 yılından bu yana AB programlarının Türkiye'deki yürütücüsü konumunda.

Kuruluş misyonu, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını en etkin şekilde yürütmek” ve “Vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek” olan Ulusal Ajans, kısa sürede tartışmalı hale getirildi. AB fonu pastasından en büyük dilimin iktidara yakın vakıf ve derneklere verildiği ortaya çıkmıştı.

İKTİDARIN VAKIFLARINA FON YAĞIYOR

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla dağıtılan AB fonları, 1 milyon avroyu aşıyor. İktidara yakın vakıf ve dernekler, Erasmus projeleri ve “Gençlik Hareketliliği” projeleri ile fon pastasından en büyük payı alıyor. İktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin 2021-2024 döneminde Ulusal Ajans’tan aldığı hibenin tutarları, şöyle sıralanıyor:

• TÜGVA: 711 bin 212 avro

• TÜRGEV: 420 bin 237 avro

• Diyanet Vakfı: 45 bin 870 avro

• Bülbülzade Derneği: 161 bin 850 avro