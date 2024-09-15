Halat üzerinde 15 Temmuz Köprüsü’nü geçen atleti vatandaşlar ilgiyle izledi

Estonyalı akrobat Jaan Roose, İstanbul Boğazı’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Asya’dan Avrupa’ya halat üzerinde yürüyerek geçerken vatandaşlar o anları ilgiyle izledi.

Continental Pass etkinliği kapsamında Estonyalı atlet Red Bull sporcusu Jaan Roose, 15 Temmuz Köprüsü’nü ince halat üstünden yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçmeye başladı.Kıtalar arası yürüyüşü izlemek için Ortaköy’de toplanan gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Sporcu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

“Cesaret isteyen bir durum”

Yapılan etkinlik için cesaret isteyen bir durum olduğunu söyleyen Behzat Akdeniz, “Yani çok ilginç bence. Cesaret isteyen bir durum. Yani çok tehlikeli bir spor. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Biz de buraya onu seyretmeye geldik. Bakalım yapabilecek mi. Daha önce sosyal medyada seyretmiştim. Ama böyle canlı canlı görmedim. Bu ilk olacak” diye konuştu.

“Çok büyük bir başarı”

Yapılan etkinliğin dünyamız ve ülkemiz açısından güzel olduğunu söyleyen Mustafa Zeybek, “Bu etkinlik gerçekten çok güzel hem dünyamız hem de ülkemiz açısından. Bir atletin veya bir insanın bunu yapabiliyor olması gerçekten çok büyük bir başarı. Çok büyük bir güzellik. Çok güzel olduğu kadar ilgi çekici” dedi.