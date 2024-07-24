Halay çeken gençlere gözaltında "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletilmiş!

Mersin'de sahilde halay çektikleri görüntülerle gündeme gelen ve attıkkları slogan gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gençlere polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildiği ortaya çıktı.

Mersin’de sahilde şarkı eşliğinde halay çektikleri görüntülerle gündeme gelen attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek 22 Temmuz Pazartesi gözaltına alınan gençlere polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildiği ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunurken, gençlerin 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dün gece sosyal medyadan dolaşıma sokulan videoda ise gençlere gözaltı sırasında polis otobüsü içinde “Ölürüm Türkiyem” şarkısı dinlettirildi.

Görüntüler kısa sürede yayılırken yüzleri görülen gençler sosyal medyada bir kez daha ırkçı söylemlere maruz kalarak hedef gösterildi.