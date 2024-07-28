Halay görüntülerine soruşturma: ‘Örgüt propagandası’ gerekçesiyle 15 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Siirt’te çekilen halay görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada 15 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul ve Siirt'te Kürtçe müzik ile halay görüntülerine ilişkin toplam 15 kişi tutuklandı.

Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Tunç, soruşturmaya ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 18 kişiden 11’inin, Siirt’te gözaltına alınan 5 kişiden 4’ünün tutuklandığını belirtti.

Tunç, konuya ilişin açıklamasında sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt’te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır.”

Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;



▪️ #İstanbul'da gözaltına alınan 18… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 28, 2024

MERSİN'DE 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta da Mersin’de halay çekerek slogan atan 9 genç hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınmış, 9 gence gözaltı aracında "Ölürüm Türkiyem" parçası dinletildiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haklarında soruşturma başlatılan 9 genç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.