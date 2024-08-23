Halay ile daha fazla insana ulaşmak suç!

İstanbul’da 27 Temmuz’da yapılan asker eğlencesinde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alınıp tutuklanan gençler hakkında hazırlanan iddianame 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Tutuksuz yargılanan Temurşah Sayan, Yıldırım Kaya ile tutuklu yargılanan İlhan Kaya, Yasin Tektaş ve asker olan Berdan Sal hakkında “örgüt propagandası” yapmak iddiasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, "Şarkı eşliğindeki halayın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak çok daha fazla insana ulaşmanın amaçlandığı" belirtildi.

İddianamede, yargılananların katıldığı eğlenceye, “sözde asker eğlencesi” denilerek, görüntülerin askerlik yapan Berdan Sal’ın sanal medya hesabından elde edildiği belirtildi. Görüntü incelemesi sonucunda “Ha Gerilla” şarkısı eşliğinde halay çekenlerin tespit edildiği yer aldı.

Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt ile Gaziosmanpaşa'daki baskınlarda düğün ve askerlik eğlencesine katılarak, halay çeken 19 kişi, “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA 15 EKİM’DE

İddianamede, gençlerin “suçu kasten” işledikleri ve bu yüzden “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla cezalandırılmaları istendi. Gençlerin ilk duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Ekim’de görülecek.