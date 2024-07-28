Halaya ve şarkıya tahammülleri yok

Mersin ile Ağrı’dan sonra Siirt ve İstanbul’da halay çeken kişilerin “örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor. DEM Partili Koca, “Düşman hukuku yürütüyorlar” dedi.

HABER MERKEZİ

Sokaklarda çalınan şarkı ve türkülere bile göz açtırmayan iktidar, şimdi de düğünlerde halay çeken yurttaşları hedef alırken gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara ise tepkiler sürüyor.

Mersin’de halay çekerek slogan atan 9 gencin “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanmasının ardından bir benzeri de Siirt’te yaşandı.

Kentin Kurtalan ilçesinde düzenlenen bir düğünde çekilen halayın videosunun sosyal medya üzerinden yayınlanmasının ardından 6 kadın gözaltına alındı. Düğünde “Ha Gerilla” adlı parça eşliğinde halay çeken kişilerin görüntülerinin belirli bir kesiminin kesilerek servis edilmesinin ardından yurttaşlar, ırkçı saldırılara maruz bırakılırken bazı sosyal medya hesapları üzerinden de hedef gösterildi.

6 kişinin Siirt ve Batman’da gözaltına alındığı öğrenilirken Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, görüntülerde “örgüt propagandası” yapıldığı iddia edildi. Açıklamada, “Siirt ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

TEMEL HAKLARI ASKIYA ALDILAR

İstanbul'da da farklı tarihlerde düzenlenen düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken en az 13 kişi gözaltına alındı. Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen ev baskınlarında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, ülkenin dört bir yanında yaşanan şiddet sarmalanın bir kampanya gibi örüldüğüne dikkat çekti. Koca, “Bu sarmalın Cumhurbaşkanı’ndan, devlet kabinesinden, yargısından, kolluğuna ve paramiliter çetelerine dek yukarıdan aşağıya örgütleyen ve bunu toplumsallaştırmaya çalışan bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yeni bir savaş konsepti kampanya gibi devreye sokulmuş durumda” dedi.

Koca şunları söyledi: “On yıllar önce literatürümüze ‘ideolojik halay çekme’ kavramını soktular. Halay çekmenin de atılan sloganlarının sayısız kez yargı önünde emsal kararlarla ifade ve temel haklar çerçevesinde ele alındığı bir durum var. Ancak temel hakları ve özgürlükleri tümüyle askıya almış olan yasasızlık sürecinin içerisindeyiz. 12 Eylül’ün işkence yöntemleriyle ülke yönetmeye çalışıyorlar. Kürt’e, Kürt kimliğine yönelik düşman ceza hukukunun örgütlendiği bir durum var ve bu kan donduran bir düşmanlık hukuku. ‘Gereği yapıldı’ diyen bir İçişleri Bakanı var.”

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NE OLMUŞTU?

Mersin’de halay çekerek slogan atan 9 genç, 25 Temmuz’da "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. Gençlere gözaltı aracında polis tarafından zorla “Ölürüm Türkiyem” şarkısı dinletilmişti.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde de bir düğünde yöresel kıyafet giyip çalınan Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken 6 kişi “örgüt propagandası” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı.