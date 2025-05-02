Halaylarla horonlarla emekçiler sokakta

Karadeniz’in her kentinde yurttaşlar, coşku ve mücadele ile 1 Mayıs’ı kutladı. Maden kentlerinden, Karadeniz sahillerinden, Amasya’dan, Trabzon’dan, Zonguldak’tan, her kentten yurttaşlar sabahın erken saatlerinde meydanlarda toplandı.

Sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve emekçiler; iş güvencesinden adaletsiz vergi yüküne, çevre talanından demokratik hakların gasbedilmesine dek birçok başlıkta taleplerini alanlarda haykırdı. Yağmura, baskıya ve engellemelere rağmen halaylar, horonlar, pankartlar ve konuşmalar eşliğinde Karadeniz’de meydanlar bir kez daha emeğin bayramına dönüştü.

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ARTVİN

Coşkulu kutlamaya DİSK, KESK, TMMOB, CHP, SOL Parti, Halkevleri, TKP ve Artvin 78’liler Derneği ile yurttaşlar katıldı. Burada konuşan Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, gençlere "Gelecek güzel günlerin yaratıcıları, tek adam rejiminin korkulu rüyası gençler, hoş geldiniz" diyerek selam verdi. Gümüş, “Bu topraklar çok ağır bedeller ödedi, darbeler gördü. Dün olduğu gibi bizler buradayız, onlar ise kendi zulümlerinde boğulacak. Sarayları, saltanatları çökecek diye korkuyorlar. Yağma düzenleri son bulacak. Cerattepe’nin, ormanların, kıyıların hesabını sormamızdan korkuyorlar” dedi.

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ÇORUM

Çorum'da, Türk-İş, KESK ve DİSK ile pek çok yurttaş Pir Baba Parkı'nda toplandı. Yurttaşlar Hürriyet Meydanı'na yürüdü. Toleyis İl Başkanı Nihat Tekin, KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet ve Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma işçilerin sorun ve taleplerini iletti.

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SİNOP

Yurttaşlar pankartlar ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüdü. Burada konuşma yapan Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Musa Uzun, "Dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlara, emek, barış ve demokrasi için zindanları dolduranlara ve o zor koşullarda dahi emek, barış ve demokrasi için çaba göstermeye, direnmeye devam edenlere emeğin kürsüsünden selam gönderiyoruz. Tarihin yeni bir kırılma noktasından geçiyoruz. Barışın egemen olduğu, eşitlik ve özgürlük temelinde halkların ve emekçilerin bir arada yaşadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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ZONGULDAK

Kutlamalar İstasyon Caddesi önünde başladı. Toplanan kalabalık Madenci Anıtı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bir işyerinin ikinci katındaki işçiler, kaynak yaparak geçenleri izledi. Kutlamalarda düzenleme komitesi adına konuşan Yener Arslanbuğa, "Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücü için alanlardayız. Emekçi kardeşlerimize buradan dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. çok zorlu dönemden geçiyoruz. Ortadoğu’da, Filistin’de, Gazze’de, Suriye’de kan ve gözyaşı var" diye konuştu. Kutlamalarda Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Bayrakçı da konuşma yaptı.

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ORDU

Ordu'daki coşkulu kutlamalarda yüzlerce yurttaş, Tayfun Gürsoy Parkı’ndaki miting alanına yürüdü. Mitingde konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Nursen Kaymaz, “Bu sömürü düzeni emekçilerin kanıyla ayakta duruyor. Biz, bu düzeni değiştirme gücüne sahibiz” diye konuştu.

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BARTIN

Kentte 1 Mayıs mitingi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Eğitim Sen Bartın Şube Başkanı İpci, "Emekçiler düşük ücretlerle, sözleşmeli, esnek ve angarya çalışmaya zorlanıyor. Gençler ise diplomalarıyla birlikte işsizliğe ve geleceksizliğe mahkûm ediliyor" diye konuştu.

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SAMSUN

Kutlamalar, Tertip Komitesi'nin Onur Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş’in çağrısıyla toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. KESK Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak, emek ve dayanışma vurgusu yaptı.

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TRABZON

Sendikalar, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar, dün bayramı davul, zurna ve horonla kutladı. Kahramanmaraş Caddesi’nde toplanan, arasında CHP, SOL Parti ve TİP ile çeşitli sendika üyelerinin de bulunduğu katılımcılar, buradan kortej halinde sloganlar atarak Atatürk Alanı’na yürüdü. 1 Mayıs Kutlamaları Düzenleme Kurulu adına konuşan Muhammet İkinci "Bir tarafta bir avuç mutlu azınlık ve çıkar çevresi, bir tarafta emeğiyle geçinen halkımız. Kavga, mücadele bu iki taraf arasındadır ve mutlaka 85 milyon emekçi halkımız kazanacaktır" dedi.