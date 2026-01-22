Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu
Yaşamını yitiren usta sanatçı Haldun Dormen, pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
97 yaşında yaşamını yitiren Dormen, 25 Ocak Pazar Günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Haldun Dormen için düzenlenecek anma töreni, pazar günü saat 10.30’da, sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Dormen'in naaşı, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazınının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Haldun Dormen, 6 Ocak’ta hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak’ta babasının entübe edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Duayen sanatçı, dün hayata gözlerini yumdu.