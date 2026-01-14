Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında oğlundan açıklama

Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen’in oğlu, sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Sanatçının oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm haberlerini yalanlayarak Haldun Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğunu paylaştı:

"Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli.

Babam Haldun Dormen için “hayatını kaybetti” yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz.

Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az.

Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim."

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alınmıştı.

Sanatçı, 12 Ocak'ta ise solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edilmişti.