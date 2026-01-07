Haldun Dormen'in sağlık durumunda son durum ne?

97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Dormen'in, "devam eden enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı" bildirildi.

Usta oyuncu Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.