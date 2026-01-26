Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı

Yunis ALAÇAM

Usta sanatçı Haldun Dormen, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Oyuncu Halit Ergenç’in sunduğu törende Dormen’in 72 yıllık sanat hayatından kesitler ve dostlarının onu anlattığı özel bir video gösterildi. Ergenç, “Haldun ağabeyin dokunduğu binlerce çocuktan biriyim. Birinin size ‘yapabilirsin’ demesi o kadar kıymetli ki" dedi. Oyuncu Nevra Serezli “Dormen’in Türk tiyatrosuna katkıları saymakla bitmez. Geçmişimi, hocamı, yönetmenimi kaybettim" diye konuştu.

Dormen’in oğlu Ömer Dormen ise "Türk tiyatrosunun duayeni, hocaların hocası, herkesin Haldun ağabeyi… Ama benim babam. Tiyatro onun önceliğiydi. Ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı. Enerjisiyle, kapsayıcı, paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun parçası yaptı" dedi.

Dormen’in cenazesi törenin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi.