Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaşamını yitiren usta sanatçı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlanıyor.

97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Oyuncu Halit Ergenç’in sunduğu anma töreni usta sanatçının 72 yıllık sanat hayatından kesitler ve sanatçı dostlarının onu anlattığı özel bir videonun gösterilmesiyle başladı.

Dormen için saygı duruşunda bulunan ünlü isimler törende duygularını paylaştı. Usta oyuncu Göksel Kortay, "Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen’i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç ‘keşke’si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve ‘Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?’ derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü" sözlerini kaydetti.

Şarkıcı Emre Altuğ, "Haldun Dormen’le ilgili çok hikâyem var. Beni pek çok kez ipten almıştır. Konservatuvardayken ‘Ben okulu bırakıyorum’ demiştim; gerçekten moralimi bozan bir şey olmuştu. Bana, ‘Öyle şey olur mu şekerim’ diyerek fırça atmıştı. Haldun Dormen’le birlikte çalışmak kadar eğlenceli bir şey yaşamadım. Hiçbir zaman bildiklerini sakınmadan sizinle paylaşırdı. Bu özelliği onu eşsiz bir öğretmen yaptı. O, müzikali var eden adamdır. Ben müzikali onunla tanıdım. Yaptığım her işin içinde, arkasında Haldun Dormen vardı. Haldun Dormen’le tanışmasaydım, bugünkü Emre Altuğ olmazdı" dedi.

"HİÇ DURMAK VE YORULMAK BİLMEDİ"

Dormen'i anlatmanın 'çok zor' olduğunu söyleyen oyuncu Suna Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anlatmak elbette çok zor. ‘Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk’tür’ diyen; yüzü ve beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı Haldun Dormen. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyim, her şeyimdi. Benim gibi birçok insanın hayatına dokundu. Eğer 60 yıldır sahnedeysem, bu Haldun Dormen sayesinde oldu. Bize inanılmaz, unutulmaz anlar yaşattı. Sahne üzerinde olması gereken her şeyi ondan öğrendim. Benim için bir mucizeydi; bugün onu uğurluyoruz. Onda ilahi bir güç vardı, hiç durmak ve yorulmak bilmedi. Bize örnek olması gerekiyordu, oldu da. Ne mutlu ona ki, ömrünün son anına kadar oyuncu olarak hayatını sürdürebildi."

Oyuncu Melek Baykal ise şu ifadeleri kaydetti: "Ben Ankara oyuncusu olduğum için Haldun ağabeyle maalesef çok az şey paylaşabildim. Keşke Suna Keskin kadar Haldun’la daha fazla anı paylaşma imkânım olsaydı. Keşke bir oyunu bile birlikte oynayabilseydik; bugün bu şansımı uğurluyorum. O hep yüreğimizde olacak, onu hiç unutmayacağız."

"IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

"Nezaketinden, cömertliğinden, tutkusundan; bir şeyi sonuna kadar öğrenme merakından, bundan hiç vazgeçmemesinden, son gününe kadar elinden kitabı düşürmemesinden, gençlere güvenmesinden" diyen oyuncu Tilbe Saran, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Gerçekten Haldun Dormen’in iyi yanlarını saymakla bitiremeyeceğim. Kendimizi kıymetli hissettiren biriydi; kendimizi onun gözünden gördüğümüz kadar değerli hissedemeyeceğiz. Herkese, sadece insan olduğu için bile kıymetli olduğunu hissettirmesi olağanüstü bir zarafetti. Işığı hiçbir zaman sönmeyecek. Onun yaşam enerjisi bitebilecek bir şey değil."

Dormen'in naaşı, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazınının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Haldun Dormen, 6 Ocak’ta hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak’ta babasının entübe edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Duayen sanatçı, dün hayata gözlerini yumdu.