Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu, çekim yeri ve tüm detaylar

Modern bir cerrah, köklü bir aşiret ve iki farklı hayatın kesiştiği Urfa… Halef: Köklerin Çağrısı, kalp ile gelenek arasındaki gerilimi; aşk, sadakat ve güç mücadelesi eşliğinde anlatan bir dram. Most Production imzalı yapım, Deniz Çelebi Dikilitaş yönetmenliğinde, Ercan Uğur kaleminden çıktı ve ilk bölümü tarihinde izleyiciyle buluştu.
HIZLI BAKIŞ
|Başlık
|Detay
|Tür
|Dram
|Yapım
|Most Production
|Yönetmen
|Deniz Çelebi Dikilitaş
|Senaryo
|Ercan Uğur
|Başroller
|İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz
|İlk Yayın
|18 Eylül 2025, Perşembe 20.00
|TV Kanalı
|NOW
|İzleme (dijital)
|İlk iki bölüm YouTube; 3. bölümden itibaren TV sonrası Türkiye’de Disney+ yayınları
KONUSU (SPOİLERSIZ)
Başarılı cerrah Serhat Yelduran, aşkı Melek Özdel ile gizlice evlenir ve İstanbul’da kurduğu düzenin tam ortasında köklerinden gelen çağrıyla yüzleşir. Ailesinin talebi ve bölgenin dengeleri Serhat’ı Şanlıurfa’ya geri döndürür. Aşiretler arasındaki kan davası büyürken Serhat, Yıldız Kordağlı ile imam nikâhı kıymak zorunda kalır. Bir yanda modern tıbbın disiplinli dünyası, diğer yanda geleneğin ağır sorumlulukları…
Melek’in konağa gelişiyle kartlar yeniden dağıtılır; iki kadın, iki aile ve saklı geçmişler, aşk üçgenini içinden çıkılmaz bir bilmeceye çevirir. Serhat artık yalnızca bir hekim değil; eş, ağa ve sırların merkezindeki haleftir. Konakta herkesin sakladığı bir gerçek, her bölümde yeni bir düğümü çözerken yeni bir düğüm atar.
ÇEKİM YERLERİ: URFA’NIN TAŞ DOKUSU VE FIRAT’IN KIYISI
Şanlıurfa Merkez
Geleneksel taş konaklar, dar sokaklar ve tarihi hanlar dizinin çekirdeğini oluşturur; aile içi sahnelerin sıcaklığı bu mekânlarla güçlenir.
Halfeti
Fırat kıyısındaki mimari ve batık cami manzaraları, kırılma anlarına görsel derinlik katar.
Harran
Kubbeli evler ve geniş bozkır, kadim geleneklerle modern çatışmanın fonunu çizer.
Birecik
Fırat üzerindeki köprüler ve kasaba dokusu, aşiretler arası geçişlere ritim verir.
İstanbul – Beykoz
Serhat’ın şehir hayatına ait sekanslar için kullanılan Beykoz, iki dünya arasındaki tezatı görünür kılar.
OYUNCULAR VE KARAKTERLER
Ana Karakterler
|Oyuncu
|Karakter
|Bölüm
|İlhan Şen
|Serhat Yelduran
|1-
|Aybüke Pusat
|Melek Özdel
|1-
|Biran Damla Yılmaz
|Yıldız Kordağlı
|1-
Yardımcı Karakterler (Seçki)
- Onur Bilge – Akif Yelduran (1-)
- Sezin Bozacı – Deli Sevde
- Mazlum Çimen – Ziyan Kordağlı (Ziyan Ağa)
- Mert Doğan – Aşır Kordağlı
- Ümit Çırak – Hilmi Özdel
- Benian Dönmez – Nergis Özdel
- Beril Kayar – Nida Kordağlı
- Ayşegül Cengiz – Meryem Kordağlı
- Ozan Çelik – Dalyan Kordağlı
- İnci Sefa Cingöz – Nurgül Yelduran
- Ceyda Ceren Edis – Hatcik
- Eren Demircan – Yusuf
- Birgül Ulusoy – Gülizar
- Gökce Şen – Asiye
- Serhat Kurtay – Kahya Kadı
- Şivan Vural Tantekin – Halil Kahya
- Cennet Topçu – Döndü
- Pınar Cılıt – Kevser
- Veda Yurtsever – Sultan Yelduran
Halef dizisi nerede çekiliyor?
Başlıca çekimler Şanlıurfa Merkez, Halfeti, Harran ve Birecik’te; İstanbul sahneleri ise Beykoz’da yapılmaktadır.
Halef hangi kanalda ve saat kaçta?
Dizi NOW’da her perşembe 20.00’de yayınlanıyor.
Dijitalde nereden izlenir?
İlk iki bölüm YouTube’da yayınlandı; 3. bölümden itibaren TV gösteriminin ardından Türkiye’de Disney+’ta yer almaktadır.
Başroller kimler?
İlhan Şen (Serhat Yelduran), Aybüke Pusat (Melek Özdel) ve Biran Damla Yılmaz (Yıldız Kordağlı) başrollerdedir.
Halef dizi izle
Halef: Köklerin Çağrısı dizinin geçmiş tüm bölümleri, dizinin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilir. Diziyi Youtube üzerinden izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Melek Yelduran sahneleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Yelduran Konağı sahneleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Aşır Kordağlı sahneleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Yıldız Sahneleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Sultan sahneleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Akif Sahneleri için buraya tıklayabilirsiniz.