Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu, çekim yeri ve tüm detaylar

Modern bir cerrah, köklü bir aşiret ve iki farklı hayatın kesiştiği Urfa… Halef : Köklerin Çağrısı, kalp ile gelenek arasındaki gerilimi; aşk, sadakat ve güç mücadelesi eşliğinde anlatan bir dram. Most Production imzalı yapım, Deniz Çelebi Dikilitaş yönetmenliğinde, Ercan Uğur kaleminden çıktı ve ilk bölümü 18 Eylül 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu.

KONUSU (SPOİLERSIZ)

Başarılı cerrah Serhat Yelduran, aşkı Melek Özdel ile gizlice evlenir ve İstanbul’da kurduğu düzenin tam ortasında köklerinden gelen çağrıyla yüzleşir. Ailesinin talebi ve bölgenin dengeleri Serhat’ı Şanlıurfa’ya geri döndürür. Aşiretler arasındaki kan davası büyürken Serhat, Yıldız Kordağlı ile imam nikâhı kıymak zorunda kalır. Bir yanda modern tıbbın disiplinli dünyası, diğer yanda geleneğin ağır sorumlulukları…

Melek’in konağa gelişiyle kartlar yeniden dağıtılır; iki kadın, iki aile ve saklı geçmişler, aşk üçgenini içinden çıkılmaz bir bilmeceye çevirir. Serhat artık yalnızca bir hekim değil; eş, ağa ve sırların merkezindeki haleftir. Konakta herkesin sakladığı bir gerçek, her bölümde yeni bir düğümü çözerken yeni bir düğüm atar.