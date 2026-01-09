Halep'te çatışmaların 4'üncü günü: Verilen süre doldu, ateşkes sona erdi

Suriye’de geçici hükümetin SDG’ye Halep’i terk etmesi için tanıdığı süre doldu.

Suriye’de HTŞ ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından Şam yönetimi Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırı başlatmış, SDG mevzilerini meşru hedef ilan etmişti. Ardından Şam yönetimine bağlı güçler SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı.

Şam yönetiminden yapılan açıklamada ise söz konusu mahallelerde SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilmişti. SDG'den konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Saat 09.00 itibarıyla verilen süre doldu. Şam yönetimine bağlı güçlerin yeniden saldırıya geçmesi bekleniyor.

"UZAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor" degerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.