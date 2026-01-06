Halep'te gerilim: SDG-Suriye ordusu arasında karşılıklı saldırılar

Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, SDG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara sınırlı bir misilleme ile yanıt verdiğini bildirdi.

SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile vurmuştu.