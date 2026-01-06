Giriş / Abone Ol
Halep'te gerilim: SDG-Suriye ordusu arasında karşılıklı saldırılar

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında anlaşmazlıklar giderilemiyor. SDG'nin orduya entegre edilmesi görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmazken zaman zaman karşılıklı saldırılar düzenleniyor. SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA'larla hedef alırken Suriye ordusundan da misilleme saldırısı geldi.

Dünya
  • 06.01.2026 10:02
  • Giriş: 06.01.2026 10:02
  • Güncelleme: 06.01.2026 10:13
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Suriye ordusunun, Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, SDG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri kaynak, ordunun bu saldırılara sınırlı bir misilleme ile yanıt verdiğini bildirdi.

SDG, Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını İHA ile vurmuştu.

