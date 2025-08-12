Halep'te HTŞ ile YPG arasında çatışma

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Halep'te HTŞ güçleri ile YPG arasında çıkan çatışmada 1 bir HTŞ'linin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.35’te YPG’ye bağlı iki grup, Halep’in doğusundaki Tel Maez bölgesinde HTŞ güçlerinin hakim olduğu mevzilere sızmaya çalıştı.

Sızma girişiminin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmalar sırasında bir HTŞ militanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye Arap Ordusu, angajman kuralları çerçevesinde ateşin geldiği noktaları hedef alarak sızma girişimini başarısızlığa uğrattı ve saldırgan unsurları geri çekilmeye zorladı" ifadesi kullanıldı.