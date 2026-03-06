Halep'te Şam güçlerine otoyolda saldırı: 2 ölü

El-Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan geçici hükümetin kontrolündeki Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda düzenlenen saldırıda Şam güçlerine mensup 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Suriye televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile el-Bab arasındaki otoyolda Şam güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda Şam güçlerine bağlı 2 kişinin öldüğü aktarıldı.