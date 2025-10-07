Halep'te Suriye yönetimi ve YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG'ye bağlı YPG ile HTŞ güçleri tarafından oluşturulan geçici Suriye yönetiminin güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Geçici Suriye yönetiminin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

SDG-ŞAM GERİLİMİ

Suriye'nin kuzey ve doğusunun önemli bir bölümü, SDG'nin denetiminde.

Bu bölgedeki yönetim ise SDG çizgisindeki, fiili olarak ilan edilen Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin kontrolünde yer alıyor.

Türkiye, "terör örgütü" olarak tanımladığı SDG’nin silah bırakmasını ve Suriye ordusuna entegre olmasını istiyor.

Şam'daki geçici yönetim ile SDG arasında 10 Mart'ta, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu da içeren sekiz madelik bir anlaşma imzalanmış ancak mutabakatın uygulanması aşamasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı.