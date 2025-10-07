Halep'teki çatışma: SDG ile HTŞ arasında ateşkes sağlandı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile HTŞ arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes sağlandı.

Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Mührehef Ebu Kasra, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi ile derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"DERHAL BAŞLAYACAK"

Bakan Ebu Kasra, X hesabı üzerinden yaptığı ve bakanlık tarafından da paylaşılan açıklamada, “Biraz önce başkent Şam’da Sayın Mazlum Abdi ile görüştüm. Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabakata vardık. Bu anlaşmanın uygulanması derhal başlayacak” ifadelerini kullandı.

ABDİ ŞAM'A GİTMİŞTİ

Çatışmalar nedeniyle SDG lideri Mazlum Abdi ve beraberindeki bir heyet, Şam'da HTŞ lideri ve geçici hükümetin atanmış cumhurbaşkanı Colani ile görüşmeye gitti. Görüşmede, ABD'nin Suriye Temilcisi Tom Barrack'ın yer aldığı da belirtildi.

SDG ile HTŞ arasında Halep'te çatışma çıkmıştı. Halep'in kuzeyinin yanı sıra Deyr Hafir bölgesinde de taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.