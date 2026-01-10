Halep'teki çatışmalar: Şam yönetimi, Şeyh Maksud'da "kontrolün sağlandığını" duyurdu

Suriye'nin Halep kentinde HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar 5'inci gününe girdi.

HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların saldırısı, Kürtlerin yoğun yaşadığı Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yöneldi.

1 Nisan'da imzalanan mutabakat doğrultusunda Şam yönetimi, bölgedeki SDG güçlerinin çekilmesi amacıyla mahalleleri kuşatma altına alırken bölgede yaşayan siviller göçe zorlandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın aktardığına göre Şam yönetimine bağlı güçler, kentte "kontrolün sağlandığını" duyurdu.

Ancak "terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle" sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

SDG: ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Rojava Özerk Yönetimi ve SDG'ye yakın medya kaynakları, Şam yönetiminin kontrolü sağladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamalarda, "Şeyh Maksud düşmemiştir, güçlerimiz direnmeye devam ediyor ve yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor" denildi.