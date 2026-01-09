Halep'teki çatışmalar: Şam yönetimi, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi ele geçirdiklerini duyurdu

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından Şam yönetimi Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırı başlatmış, SDG mevzilerini meşru hedef ilan etmişti. Ardından Şam yönetimine bağlı güçler SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı.

Şam yönetiminden gece saatlerinde yapılan açıklamada söz konusu mahallelerde SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilmişti. SDG'den konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Saat 09.00 itibarıyla verilen süre doldu. Şam yönetimine bağlı güçlerin yeniden saldırıya geçmesi bekleniyor.

"UZAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor" degerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

"ATEŞKES UZATILDI" İDDİASI

Şam yönetimine bağlı yerel unsurlar tarafından El Cezire'ye yapılan açıklamada, saat 09.00’da sona ermesi planlanan ateşkesin uzatıldığı, ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadığı bildirildi.

El Cezire'nin, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, önümüzdeki saatlerde, ayrılıkçı SDG örgütü mensupları, hafif kişisel silahlarıyla birlikte Fırat Nehri’nin doğusuna nakledilecek.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından SDG'lileri taşıyacağı öne sürülen otobüsleri paylaştı ve şöyle yazdı: "Halep’te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşmasının geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici. Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak!"

ŞEYH MAKSUD'DA KORİDOR OLUŞTURULDU

Şeyh Maksud Mahallesi’nde açılan tahliye koridoru kapsamında siviller bölgeden ayrılmaya başladı. Geçici hükümetin Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı süre ve çağrının ardından bölgedeki aileler, güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam yönetiminin Şeyh Maksud mahallesinden çıkılması için 18.00'e kadar süre verdiklerini açıklamıştı. Açıklamada SDG unsurlarına da "silah bırakma" çağrısı yapılarak şunlar denilmişti: " İnsani yardım koridoru saat 16:00 ile 18:00 arasında açılacaktır. Şeyh Maksud mahallesindeki halkımızı acele etmeye çağırıyoruz. Ayrıca SDG unsurlarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve onları güvence altına almak için çalışacağız."

BARRACK ŞAM'A GİDİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Barrack'ın Şam'a gittiği iddia edildi. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Barrack'ın Şam'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

ŞEYH MAKSUD "KAPALI ASKERİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Şam yönetimi, Şeyh Maksud Mahallesi'nin "kapalı askeri bölge" ilan edildiğini duyurdu.

Suriye resmi devlet televizyonunun “Suriye Arap Ordusu Operasyon Dairesi”ne dayandırdığı haberine göre, Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi "askeri kapalı bölge" ilan edildi.

Şam yönetimine bağlı güçler mahallede saat 18:30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan ederek, sivillere, pencerelerden uzak durmaları, alt katlara inmeleri ve SDG noktalarına yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.

ŞAM YÖNETİMİ EŞREFİYE'Yİ ELE GEÇİRDİ

Şam yönetimine bağlı birlikler, Halep kent merkezinde SDG mevzilerinin bulunduğu mahallelerden Eşrefiye'yi ele geçirdi.

Geçici hükümetin Savunma Bakanlığı, Medya ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Halep’in kuzeyinde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rudaw'ın aktardığına göre, açıklamada Halep’in kuzeyinde yer alan Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de yaşanan çatışmalara ilişkin, "Mahallelere girmek için defalarca ek süre tanınması ve operasyonda acele edilmemesi, sivillerin güvenliğine verilen önemden kaynaklanmaktadır. Bu tutum, SDG'ye bağlı silahlı grupların sivilleri birer baskı aracı ve canlı kalkan olarak kullanmasını engelleme amacı taşımaktadır" denildi.

"ESKİ REJİM KALINTILARI" İDDİASI

Yapılan açıklamada, "Saha ve istihbarat verileri; Şeyh Maksut içerisinde kanun kaçaklarından, eski rejim (Beşar Esad rejimi) kalıntılarından, PKK üyelerinden ve yabancı savaşçılardan oluşan silahlı grupların bulunduğunu ortaya koymuştur” denildi.

Açıklamada, “Operasyonun nihai amacı devlet kurumlarını geri getirmek ve mahalleyi Halep şehrinin idari ve sosyal yapısına yeniden entegre etmek" olduğu öne sürüldü.

Şam’a bağlı güçler, Halep'in Şeyh Maksut mahallesini tamamen kuşatarak "kapalı askeri bölge" ilan etti. Tahliye için verilen sürenin dolmasının ardından mahallede süresiz sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

SDG’DEN AÇIKLAMA

Rojava’daki SDG yönetimine bağlı Halep İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), Şam hükümeti Savunma Bakanlığı'nın Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki çatışmalara ilişkin iddialarını "yalan ve manipülasyon" olarak nitelendirerek sert bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, ‘mahallede direnenlerin rejim kalıntıları veya PKK üyeleri değil, mahallenin kendi öz halkı olduğu’ vurgulandı.

"SİSTEMATİK BİR YALAN VE DEZENFORMASYON POLİTİKASI"

Asayiş Basın Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada, Şam hükümetinin sistematik bir yalan ve dezenformasyon politikası izlediği belirtildi. Şam yönetiminin, Şeyh Maksud'u savunanları "önceki rejimin kalıntıları ve PKK üyeleri" olarak lanse etmesinin, sivillere ve mahalleye yönelik saldırıları meşrulaştırmak için uydurulmuş "ucuz bir girişim" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Şeyh Maksud'u savunanlar, ailelerini, evlerini ve onurlarını koruma sorumluluğunu üstlenen mahallenin öz oğulları ve kızlarıdır" denildi. Ayrıca, eski Baas rejimi liderlerinin mevcut hükümet kurumlarında görev aldığına dikkat çekilerek Şam yönetiminin tutumu eleştirildi.

"10 KİŞİNİN İNFAZ EDİLDİĞİ İDDİASI, MİLİS SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEK İÇİNDİR"

Şam hükümetinin, Kürt güçlerinin "savaşmayı reddettikleri gerekçesiyle 10 kişiyi öldürdüğü" yönündeki iddiası da kesin bir dille reddedildi.

Asayiş, bu iddianın, bombardıman altındaki mahalleden kaçmak zorunda kalan sivillere yönelik hükümet yanlısı milisler tarafından gerçekleştirilen insan kaçırma ve ihlalleri örtbas etmek amacıyla önceden kurgulanmış bir senaryo olduğunu savundu. Açıklamada, "Bu uydurma hikaye, milislerin işlediği suçlar için açık bir kılıftır" ifadeleri kullanıldı.

"SÜVEYDA VE SAHİL'DEKİ YÖNTEMLER TEKRARLANIYOR"

Açıklamada, Şam hükümetine bağlı hiziplerin "öldürme, yakma ve korkutma" yöntemlerini daha önce Suriye Sahili ve Süveyda'da dünyanın gözü önünde uyguladığı hatırlatıldı. Bugün aynı suç yöntemlerinin, uluslararası hukuk ve sivil yaşam hiçe sayılarak Şeyh Maksud'a yönelik yoğun bombardımanlarla sürdürüldüğü belirtildi.

"SORUMLULUK ŞAM HÜKÜMETİNDEDİR"

Halep İç Güvenlik Güçleri, yaşananlardan tamamen Şam hükümeti ve ona bağlı milisleri sorumlu tutarak açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Medya manipülasyonu gerçeği gizleyemeyecek, yalanlar işlenen suçları temizleyemeyecektir. Bu saldırılar, halkın iradesini veya meşru müdafaa hakkını kıramayacaktır."

İNSANİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgedeki insani felakete karşı dünyayı uyardı.

OCHA verilerine göre, çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 150 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.