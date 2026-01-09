Halep'teki çatışmalar: Şam yönetimi süre verdi, "silah bırakın" dedi

Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından Şam yönetimi Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırı başlatmış, SDG mevzilerini meşru hedef ilan etmişti. Ardından Şam yönetimine bağlı güçler SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı.

Şam yönetiminden gece saatlerinde yapılan açıklamada söz konusu mahallelerde SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilmişti. SDG'den konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Saat 09.00 itibarıyla verilen süre doldu. Şam yönetimine bağlı güçlerin yeniden saldırıya geçmesi bekleniyor.

"UZAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor" degerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

"ATEŞKES UZATILDI" İDDİASI

Şam yönetimine bağlı yerel unsurlar tarafından El Cezire'ye yapılan açıklamada, saat 09.00’da sona ermesi planlanan ateşkesin uzatıldığı, ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadığı bildirildi.

El Cezire'nin, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, önümüzdeki saatlerde, ayrılıkçı SDG örgütü mensupları, hafif kişisel silahlarıyla birlikte Fırat Nehri’nin doğusuna nakledilecek.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından SDG'lileri taşıyacağı öne sürülen otobüsleri paylaştı ve şöyle yazdı: "Halep’te huzur ve sükunu hedefleyen 1 Nisan Anlaşmasının geç de olsa, zor da olsa nihayet uygulanıyor olduğunu görmek umut verici. Ancak barış, birlik ve istikrar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak!"

"ŞEYH MAKSUT'TAN ÇIKIN"

Suriye resmi haber ajansı SANA Şam yönetiminin Şeyh Maksud mahallesinden çıkılması için 18.00'e kadar süre verdiklerini açıkladı. Açıklamada SDG unsurlarına da "silah bırakma" çağrısı yapıldı. Açıklamada şunlar denildi: " İnsani yardım koridoru saat 16:00 ile 18:00 arasında açılacaktır. Şeyh Maksoud mahallesindeki halkımızı acele etmeye çağırıyoruz. Ayrıca SDG unsurlarına silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve onları güvence altına almak için çalışacağız."