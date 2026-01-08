Halep'teki çatışmaların 3'üncü günü: Şam, SDG'ye yönelik operasyona başladı

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimi ile SDG arasındaki “entegrasyon” görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bölgedeki gerilim üçüncü gününe girerken çatışmalar şiddetlendi.

Halep’te HTŞ, SDG’ye ait güvenlik noktalarına yönelik “kapsamlı saldırı” ilan ederek Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerindeki SDG mevzilerinin artık doğrudan askeri hedef olduğunu duyurdu. Bombardıman ve çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybederken toplam yaralı sayısı 54’e yükseldi.

SDG MEVZİLERİNE OPERASYON

AA'nın aktardığına göre, Suriye Ordusu, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada halktan, SDG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

Saat 14:30 civarı itibarıyla SDG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlandı.

YPG: SİVİL HİZMET BİNALARINA TANKLAR YERLEŞTİRİLDİ

Suriye ordusunun bu duyurusunun ardından YPG Basın Merkezi Sorumlusu Siyamend Ali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali, Şam yönetimine bağlı grupların Halep’teki sivil kamu binalarını askeri üsse dönüştürdüğünü söyleyerak, sivil hizmet binalarına tankların yerleştirildiğini belirtti. Ali, paylaştığı görüntülerde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik ağır silahlı saldırıların bu binalardan gerçekleştirildiğini bildirdi.

Siyamend Ali'nin sosyal medya hesabından paylaştığı 'Tarım Binası'nın görüntüsü

SABAH SAATLERİNDE SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ

Kuşatma altındaki mahalleler obüs ve insansız hava araçlarıyla hedef alınırken Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Emşat, Hamzat, Nureddin Zengi ve Sultan Murad tugaylarının Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerine obüsler ve ağır silahlarla yoğun ateş açtığı bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren topçu atışlarının artmasıyla sivillerin sığınaklara çekildiği ancak iletişimin kesilmesi nedeniyle bölgeden net bilgi alınamadığı belirtiliyor.

Şam yönetimi, bölgeye yeni zırhlı araçlar, tanklar ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu binlerce silahlı militan sevk edildi.

MSB: SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR Milli Savunma Bakanlığı (MSB), HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Halep'teki SDG mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Operasyonlar tamamıyla Suriye Ordusunca gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır." MSB'den Suriye açıklaması: Talep edilirse Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

GEÇİCİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümeti Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, El Cezire kanalına verdiği demeçte, "mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini" öne sürdü.

Mustafa, kamuoyunda karıştırılan iki ayrı mutabakat olduğunu belirterek, “10 Mart Anlaşması SDG yapılarının genel olarak Suriye devletine entegrasyon olasılığını belirleyen geniş kapsamlı bir çerçevedir. 1 Nisan Anlaşması ise doğrudan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini kapsayan özel bir güvenlik ve siyasi yerleşim anlaşmasıdır” dedi.

Mustafa, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de güvenlik zafiyetinin bitmesi için 1 Nisan Anlaşması harfiyen uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. 'Barışçıl çözümlere açık olduklarını' öne süren Mustafa, Şam’daki kırmızı çizgilerinin, “Tek devlet, tek hükümet, tek ordu” olduğunu söyledi.

SDG: SALDIRILARI DURDURMAK İÇİN ÇALIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı, saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Şam grupları içinde kana susamış çevrelerin, güçlerimizin bu iki mahallede askeri niyetleri veya askeri faaliyetlerinin olduğuna dair yaydığı iddialar asılsızdır. Bu iddialar, ambargoyu, saldırıları ve sivillere yönelik katliamları haklı çıkarmak için bahane olarak kullanılmaktadır" denildi.

Garantör devletlere ve Suriye hükümetinin ilgili taraflarına çağrı yapılan açıklamada, "Sorumluluklarını derhal yerine getirmeye ve Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki masum sivillere yönelik abluka ve askeri saldırıları durdurmak için çalışmaya çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

20 BİN KÜRT AİLE, AFRİN'E GİTTİ

Şam hükümetine bağlı Afrin Yönetimi, "Bugün yaklaşık 20 bin Kürt ailenin, Halep şehrinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden Afrin'e geldiğini" bildirdi. Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, çatışmaların yaşandığın iki mahallenin sivillerle dolu olduğunu ve burada yaşayan Kürtlerin büyük kısmının TSK'nin 2018'de düzenlediği operasyonunun ardından Afrin’den göç ettirildiklerini öne sürmüştü.

ABD'DEN 'BARIŞÇIL' ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Rudaw'a yaptığı açıklamada, Halep'teki çatışmaları "yakından takip ettiklerini" belirterek, “tüm taraflara şiddet döngüsüne geri dönmek yerine barışçıl bir Suriye inşa etmeye odaklanmaları” çağrısında bulundu.

EŞREFİYE VE ŞEYH MAKSUD MAHALLELERİ Şeyh Maksud ve Eşrefiye, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Halep kentinin kuzeybatısında yer alan, kentin en büyük mahalleleri arasında bulunuyor. Halep merkezine yaklaşık 3 ila 4 kilometre mesafede konumlanan bu iki yerleşim, kentin kuzey hattında önemli bir noktada yer alıyor. Şeyh Maksud Mahallesi, Halep’in kuzey girişine yakın, stratejik öneme sahip bir tepe üzerine kuruluyken; Eşrefiye Mahallesi ise Şeyh Maksud’un hemen güneyinde bulunuyor. Her iki mahallede de nüfusun büyük bölümünü Kürtler oluşturuyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep kentinde HTŞ yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda asker ve sivillerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Taraflar, bombardımandan birbirini sorumlu tutarken mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle gerilim yeniden tırmanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

İLHAM AHMED'DEN AÇIKLAMA

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, HTŞ güçlerinin Kürtlere karşı "imha savaşı" başlattığını söyledi. Diyalog çağrısı yapan Ahmed, "Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Afrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır" dedi.

1 NİSAN MUTABAKATI MADDELERİ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam’daki yeni yönetim arasında sürdürülen temaslar, 10 Mart’ta Suriye’de geçici hükümetin cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin uzlaşmaya varmasıyla sonuçlanmıştı.

Bu anlaşmanın ardından HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimi, YPG kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri için ayrı bir anlaşma daha yaptı. 1 Nisan 2025 tarihinde imzalanan anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, Halep şehrinin mahalleleri olarak kabul edilir ve idari olarak onlara bağlıdır. Bu iki mahallenin sakinlerinin korunması, saygı görmesi, sosyal ve kültürel mahremiyeti, barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek için olmazsa olmazdır. Ortak Merkez Komiteleri sürdürülebilir bir çözüm üzerinde anlaşana kadar bu ara anlaşmanın hükümleri uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde, iki mahallenin sakinlerini korumak ve onlara yönelik herhangi bir saldırı veya maruziyeti önlemekle yükümlüdür. Sivil barışı ve sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, iki mahallede silahlı gösteriler yasaklanmış olup, her iki mahallede de silah kullanımı İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleriyle sınırlandırılmıştır. Her iki mahallede güvenlik ve istikrar sağlanana kadar, kamu yollarındaki toprak bariyerler kaldırılacak, ana kontrol noktaları ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Güçleri'nin denetiminde kalacak. Askeri güçler silahlarıyla birlikte her iki mahalleden Fırat'ın doğusuna çekilecek. Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin her birinde ikişer adet iç güvenlik merkezi oluşturulmuştur. Her iki mahalle sakinlerine serbest dolaşım hakkı garanti altına alınmış olup, anlaşma öncesinde aranan ve elleri Suriyelilerin kanına bulaşmamış herhangi bir kişinin yargılanması yasaklanmıştır. Halep şehri ile Kuzey ve Doğu Suriye’deki bölgeler arasında hareket etmeyi kolaylaştırmak için bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır. Sözleşmenin sahada uygulanması için her iki mahallede de komiteler oluşturulacaktır. Her iki mahallede bulunan sivil kuruluşlar, Halep'in diğer mahallelerinden hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan sivil kuruluşlarla koordineli olarak çalışmakta ve her iki mahallede bulunan iki belediye şubesi aracılığıyla sivil kuruluşlara hizmet vermektedir. Halep Vilayeti'ndeki her iki tarafın hapishanelerini boşaltmaları ve kurtuluş sonrasında ele geçirilen tüm esirlerin takas edilmesi. Mahallelere, Halep İl Meclisi'nde, Ticaret ve Sanayi Odaları'nda ve diğer tüm alanlarda yürürlükteki yasalara uygun olarak tam ve adil temsil hakkı tanınır. Ortak merkez komiteleri sürdürülebilir bir çözüm üzerinde anlaşana kadar iki mahalledeki mevcut hizmet, idari ve eğitim kurumları, belediyeler ve mahalli meclislerin korunması.

Aralık 2025'te sona eren anlaşmayı Şam yönetimi birçok kez ihlal etmişti. SDG Komutanı Sipan Hemo da yaptığı bir açıklamada anlaşmanın '1 Nisan şakasına döndüğünü' belirtmişti.